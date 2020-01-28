【Kobe Bryant空難】重提高比涉性侵　《華郵》記者被暫停職務

一代NBA傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）1月26日因直升機意外身亡。在全球齊表哀悼之時，美國《華盛頓郵報》一名女政治記者，卻在社交網站分享高比早年被指涉及性侵的報道。 她及後刪除貼文，並被公司安排暫時休假。

高比拜仁1月26日因直升機意外身亡，全球齊表哀悼。（AFP）

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41歲NBA退役球星高比拜仁與13歲女兒突然離世，消息震驚全球，不少網民紛紛發文哀悼，並廣傳他生前的比賽影片。《華盛頓郵報》女記者森梅茲（Felicia Sonmez）當日卻在Twitter分享網站《每日野獸》（Daily Beast）2016年報道高比涉及強姦的連結。

這名女記者及後接到死亡恐嚇，地址在網上被公開。她之後刪除貼文，並被公司暫時中止職務，放有薪假。

《華盛頓郵報》執行編輯批評，她的做法缺乏判斷能力，對公司造成損害。總編輯亦指她反了公司的社交媒體政策。公司要求記者在社交媒體分享或發布帖文時，要謹慎對待時機、信譽及專業精神。

工會及傳媒工作者就批評公司做法，指新聞機構應該保護記者，而不是默許這些暴力事件，形容《華盛頓郵報》是樹立危險先例。

高比拜仁2003年捲入強姦案醜聞，一名科羅拉多州19歲酒店女職員，指控高比強姦。高比承認曾跟對方發生性行為，聲稱二人是自願性交，否認強姦指控。事件最終透過庭外和解決。