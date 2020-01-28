【武漢肺炎】加拿大官員不建議戴口罩　原因竟是……

武漢肺炎疫情持續蔓延，不少人都紛紛戴上口罩預防感染。加拿大確診首宗新型冠狀病毒感染個案後，安大略省衛生部首席醫療官威廉斯（David Williams）卻指從來不建議於公眾場所戴口罩，原因不是因為「戴口罩無辦法講嘢」，而是因為很多人其實「戴錯口罩」。

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威廉斯表示，官方標準防疫程序從來沒建議於公眾場所戴口罩，其中一個問題是很多人戴口罩時，用手觸摸口罩和口，而且口罩也不一定乾淨。他認為，更重要的是不要用手觸摸面部，並勤用洗手液。他指，明白部份人有戴口罩的文化，但政府從來沒要求民眾戴口罩防疫。

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傳染病專家Susy Hota認為，戴口罩的功效取決於誰人戴口罩和如何戴口罩。她指出，有呼吸道感染病徵的人戴口罩可以避免他人接觸飛沫，不過要所有無病徵的人都戴口罩成效則不大。她也指，見過有人將外科口罩上下或內外倒轉，又或者是口罩沒有遮掩鼻。

多倫多皮爾區的學校董事會也向家長發出電郵，呼籲學童不要戴口罩上學，因為很多人通常都「戴錯口罩」，戴口罩也會於社區散佈不必要的恐慌，並增加感染的風險。