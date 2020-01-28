【武漢肺炎】韓媒：朝鮮加強入境檢查　嚴防病毒傳入

韓國媒體1月28日引述朝鮮官方媒體《勞動新聞》報道，朝鮮衞生部門採取緊急措施，在邊境、港口、機場等地嚴格進行防疫工作，為曾經出境的人進行檢測，以確保出現疑似病例後能提前隔離。

朝鮮1月22日起暫停接待所有外國遊客，以防止新型冠狀病毒被帶入當地。圖為平壤順安國際機場的旅客2014年10月21日在等待行李。（AP）

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韓聯社28日引述《勞動新聞》同日發布的文章。名為「預防新型冠狀病毒感染症的緊急對策」的文章中指，朝鮮衞生部門最近採取緊急措施，保健省已派工作人員前往各地，亦正編制各種衞生宣傳資料給防疫單位。

文章指，衞生防疫部門在邊境、港口、機場等地嚴格進行防疫工作，制定防止病毒流入的高強度措施，又對曾在近期出境的人士進行檢測，以確保出現疑似病例後能提前隔離。

文章稱，各地家庭醫生正診斷有發燒症狀、肺炎治療效果不佳的人士，藥品生產單位亦正加緊生產抗病毒藥物。

韓聯社報道指，從文章稱「衞生部門在制定徹底防疫措施，阻止新型冠狀病毒流入」來看，朝鮮境內目前還沒有出現感染新型冠狀病毒的確診病例。

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