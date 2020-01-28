【美國大選】桑德斯超越拜登　在新罕布什爾州民調升至首位

美國新罕布什爾州（New Hampshire）2月11日將舉行民主黨總統候選人黨內初選。一份1月27日發表的民調顯示，參議員桑德斯（Bernie Sanders）在新罕布什爾州的支持度超越前副總統拜登（Joe Biden），成為眾多候選人中的首位。

美國艾奧瓦州2月3日會舉行首場民主黨總統候選人黨內初選。新罕布什爾州緊隨其後，在2月11日舉行初選。圖為民主黨總統候選人桑德斯1月26日在艾奧瓦州進行競選活動。（AP）

距離新罕布什爾州初選只剩兩周，波士頓先驅報（Boston Herald）、全國廣播公司波士頓分部（NBC10 Boston）及富蘭克林皮爾斯學院（Franklin Pierce University）27日公布新罕布什爾州最新民調，當中桑德斯的支持度為29%，比兩周前的民調提升7個百分點；拜登的支持度為22%，較上次下跌4個百分點。

參議員沃倫（Elizabeth Warren）排第三名，有16%支持度；排其後的是有10%支持度的印第安納州南本德（South Bend）市長布蒂吉格（Pete Buttigieg），以及有5%支持度的參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）。

今次民調是由市場研究調查公司RKM Research and Communications與多間媒體及富蘭克林皮爾斯學院合作，在1月23日至26日以電話訪問形式進行。