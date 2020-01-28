新西蘭9月19日舉行大選　總理阿德恩力爭連任

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）1月28日宣布於9月19日舉行大選。爭取連任總理的阿德恩將面對國家黨黨魁布里奇斯（Simon Bridges）的挑戰。新西蘭亦會就安樂死和大麻合法化進行公投。

新西蘭總理阿德恩2019年3月17日到惠靈頓基爾伯尼清真寺參與悼念活動，期間與多名民眾擁抱，送上慰問。（Getty Images）

阿德恩在記者會中稱：「我將請求新西蘭人民繼續支持我的領導和政府目前的（執政）方向，即紮根於穩定、強勁的經濟，以及在新西蘭面臨的長期挑戰中取得進展。」

阿德恩領導的工黨（Labour Party）自2017年起與綠黨（Green Party）和新西蘭優先黨（New Zealand First）組成聯合政府執政。新西蘭眾議院有120席，眾議院多數黨領袖通常擔任總理。

新西蘭基督城（Christchurch）2019年3月15日遭受恐怖襲擊，市內兩間清真寺被槍手血洗。阿德恩事後連日東奔西走展現關愛同情，同時果斷推動槍械管制。她剛柔並重的處理手法，贏盡各界掌聲及支持，更被譽為是近代政治領導的典範。她支持氣候變化行動和多邊主​​義，因此非常受海外選民歡迎。

阿德恩在國內的聲望卻受經濟增長放緩、政府住房項目失敗和營商信心低下等因素影響。這場選舉將檢驗她的支持度。

當地兩份在2019年10月發布的民意調查指，阿德恩的執政聯盟支持度錄得自2017年以來最低。她的支持度也有所下降，不過與競爭對手相比，依然是遙遙領先。