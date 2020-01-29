丹麥報社漫畫把中國五星旗變五病毒圖案　首相：表達自由是傳統

丹麥媒體《日德蘭郵報》（Jyllands-Posten）1月27日刊出諷刺漫畫，把中國國旗上的五星換成五枚病毒圖案，引起中方強烈不滿及抗議，繼《日德蘭郵報》1月28日表示不會道歉後，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）也表態稱「表達自由是丹麥傳統」。

丹麥首相：表達自由包括諷刺漫畫

弗雷澤里克森稱「我們丹麥有非常非常強的傳統，既是在表達自由方面，也包括諷刺漫畫，我們在未來也是如此。」她又稱「這是眾所周知丹麥的立場，我們不會改變」。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）就事件表態，她稱「言論自由是丹麥傳統」（Getty Images）

中方發聲明抗議

中國駐丹麥大使館之前發表聲明抗議，認為《日德蘭郵報》所刊出的漫畫，不但毫無基本的同情和同理心，反而借疫情侮辱中國和中國人民，嚴重傷害中國人民的感情，又稱「這一做法挑戰了人性良知，越過了文明社會的底線，突破了言論自由的道德邊界」。

中方要求《日德蘭郵報》和漫畫作者波傑生（Niels Bo Bojesen）深刻反省並向中國人民公開道歉。

該丹麥媒體《日德蘭郵報》拒絕就漫畫向中方道歉（日德蘭郵報網站截圖）

丹麥媒體：無貶損或嘲笑意圖

《日德蘭郵報》總編輯尼布魯（Jacob Nybroe）1月28日則回應稱，他們不會幻想到去嘲笑中國的情況，拒絕道歉。尼布魯稱「我們不能為自認沒有錯的事道歉。我們並無貶損或嘲笑的意圖，也不認為這幅漫畫有這些用意。依我來看，這件事是關於文化上理解方式不同。」