【武漢肺炎】五星旗改成五枚病毒圖案　丹麥報社拒向中國道歉

丹麥媒體《日德蘭郵報》（Jyllands-Posten）1月27日刊出諷刺漫畫，把中國國旗上的五星換成五枚病毒圖案，引起中方強烈不滿及抗議。《日德蘭郵報》1月28日回應並拒絕道歉，強調沒有貶損或嘲笑意圖，他們「不能為自認沒有錯的事道歉」。

該丹麥媒體《日德蘭郵報》拒絕就漫畫向中方道歉（日德蘭郵報網站截圖）

中方要求道歉

中國駐丹麥大使館之前發表聲明抗議，認為《日德蘭郵報》所刊出的漫畫，不但毫無基本的同情和同理心，反而借疫情侮辱中國和中國人民，嚴重傷害中國人民的感情，又稱「這一做法挑戰了人性良知，越過了文明社會的底線，突破了言論自由的道德邊界」。

中方要求《日德蘭郵報》和漫畫作者波傑生（Niels Bo Bojesen）深刻反省並向中國人民公開道歉。

丹麥媒體：無貶損或嘲笑意圖

《日德蘭郵報》總編輯尼布魯（Jacob Nybroe）回應稱，他們不會幻想到去嘲笑中國的情況，但也拒絕道歉。尼布魯稱「我們不能為自認沒有錯的事道歉。我們並無貶損或嘲笑的意圖，也不認為這幅漫畫有這些用意。依我來看，這件事是關於文化上理解方式不同。」

該報社過往曾引發爭議

《日德蘭郵報》過往曾引發不少爭議，包括2005年刊登數幅描繪先知穆罕默德的漫畫，在伊斯蘭世界掀起激烈抗議。

（中央社）