以色列總理內塔尼亞胡遭正式起訴涉貪

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）被指涉嫌貪污。總檢察長曼德爾卜利特（Avichai Mandelblit）1月28日向耶路撒冷地方法院提交起訴書，正式入稟檢控他賄賂、違反信託和欺詐。

以色列總理內塔尼亞胡被指涉嫌貪污。（AFP）

曼德爾卜利特早在2019年11月21日宣布正式起訴內塔尼亞胡。他否認指控，斥這是左派與傳媒策動的政變，並在1月1日向國會尋求豁免權，試圖避免針對他的指控。

國會原定28日開始聆訊，但內塔尼亞胡質疑不會得到公平聆訊，同日撤回請求。檢察當隨即正式將他起訴。內塔尼亞胡成為首位在任期間被起訴的總理。

內塔尼亞胡捲入三宗案件。他被指懷疑從以籍荷里活製片人米勒漢（Arnon Milchan）和澳籍億萬富翁商人帕克（James Packer）收受價值數十萬美元香檳和雪茄；與《新消息報》（Yedioth Ahronoth）老闆達成協議，立法令到競爭對手的增長減慢；向貝澤克電信公司（Bezeq Telecom）提供監管優惠待遇，換取熱門新聞網站瓦拉（Walla）對自己和妻子的有利報道。

如裁定賄賂罪成，最高面臨監禁10年，而違反信託和欺詐的最高刑罰為監禁3年。