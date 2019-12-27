以色列利庫德集團黨內初選　內塔尼亞胡勝出

以色列會在2020年3月舉行大選，是為該國不足1年舉行的第三次大選。執政黨利庫德集團（Likud party）黨內初選在2019年12月26日舉行。身為該黨主席的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）27日在投票結束前數小時宣布勝選。

美聯社27日報道利庫德集團公布的調查結果，預測內塔尼亞胡以72%的得票率保住主席之位，以他的對手前內政部長薩爾（Gideon Saar）以28%落敗。

以色列檢方11月21日以受賄、欺詐和違反誠信3項罪名起訴內塔尼亞胡，此外他在4月及9月勝出大選後，都無法順利組閣。

料再度獲選黨領袖的內塔尼亞胡，將率領利庫德集團參與2020年3月2日舉行的大選，與藍白黨（Blue and White）領導人甘茨（Benny Gantz）競逐以色列總理寶座。

利庫德集團有116,048名會員，受風暴天氣影響，僅約49%的會員投票。

雖然是次黨內初選對內塔尼亞胡來說，有鞏固其黨內領導地位功用，但這個結果看來只會令該國政治不確定局面繼續延長。他會率領該黨出戰3月的大選，但其揮之不去的法律問題可能會再次對組閣的努力構成挫敗。

美聯社27日在報道中引述以色列希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）政治學教授哈桑（Reuven Hazan）表示，是次選舉結果對大選是沒有影響的：「它只不過代表他能夠維持對該黨的控制。這不過意味着忠心於內塔尼亞胡的人為保護共同利益而團結起來。 除了讓他看來不錯之外，這對選舉來看毫無意義。他看起來變強了。」