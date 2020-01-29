【Kobe Bryant空難】直升機未配備有助機師判斷的TAWS警報系統

美國NBA退役傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）墜機身亡，美國傳媒引述消息人士報道，當局發現直升機上未有配備地形感知和警告系統（TAWS），以致當時機師可能無法在大霧間看清地勢撞山。

調查人員正在墜機現搜證，調查空難原因。（Reuters）

美國《華爾街日報》引述消息人士指出，高比拜仁的直升機未有配備全稱Terrain Avoidance and Warning System的地形感知和警告系統（TAWS）裝置。

TAWS系統是一系列警報系統的總稱，其中包括重要的近地警報系統（GPWS），當飛機接近地面時發出警報。未有配備TAWS系統的飛機只能依賴機師目視飛行，在能見度低的環境下低空飛行會十分危險。

直升機出廠時未有法令強制安裝

目前所有直升機及飛機均要配備TAWS系統，塞考斯基 S-76出廠時美國未有相關法律。儘管塞考斯基已提供方案供舊款直升機補裝，但高比拜仁的直升機一直未有補裝相關系統。

現時美國已強制要求所有小型飛行器，包括直升機配備TAWS系統。

根據目前調查所知，高比拜仁的直升機在濃霧中飛行期間一度急爬升，並在失去聯絡期間急速下降，撞山前下降速度高達每分鐘2000呎。調查人員指出直升機在撞山前大體保持原整，而且是高速墜毀。

這意味直升機並非在空中解體後墜機，但為何急上升後急下降，未有裝備TAWS是否與意外有關，仍需繼續調查。