【Kobe Bryant空難】意外前通訊曝光　控制塔警告直升機飛得太低

NBA退役巨星高比拜仁（Kobe Bryant）1月26日早上乘坐的直升機失事墜毀，導致包括他和13歲女兒Gianna在內合共9人喪生。當局開始調查意外原因，而網上則流傳直升機機師在失事前與控制塔的對話，其中機場方面警告直升機飛得太低。

Kobe Bryant離世：大批民眾到高比拜仁生前效力的NBA球賽洛杉磯湖人的主場館外，悼念這位在直升機意外身亡的一代巨星。（Reuters）

該段錄音是南加州空中交通控制員與肇事直升機機師Ara Zobayan之間的對話，後者曾經要求與控制塔保持聯絡，追蹤直升機位置以協助飛行。控制塔方面曾警告直升機飛得太低，其後雙方的通訊中斷，直升機隨即墜毀。

事發時洛杉磯附近非常大霧，連當地警方都暫停出動直升機，但高比所乘坐的直升機則申請目視飛行規則（Visual Flight Rules，VFR），容許直升機在一千尺以下高度飛行。洛杉磯直升機營運商協會執行董事史特里茨（Chuck Street）認為，肇事直升機可能飛入山丘地區，導致無線電沒法接收。他相信機師當時想掉頭，卻不幸撞山墜毀。史特里茨指，事件應該不是由機件故障引起。

另外，當局開始在意外現場移走死難者遺體，但由於地勢偏遠險要，影響搬運進度。截至26日晚上，救援部門只移走三具遺體，並指可能需時數日才完成整個工作。

湖人對快艇賽事取消

高比拜仁的離世震驚全世界，荷里活、紐約等地都舉行默哀儀式，而NBA賽會宣布，取消原定28日洛杉磯湖人對同市宿敵快艇的比實，作為對生前效力湖人的高比拜仁及8名死難者的悼念。