【武漢肺炎】韓國安排撤僑遇阻礙　「隔離營」附近居民堵路抗議

韓國政府1月29日正式選定忠清北道鎮川郡和忠清南道牙山市的公務員培訓設施用作隔離從武漢回國的約700名僑民。當地政府和居民強烈反對，指政府的決定對居民健康構成威脅。

政府計劃派出兩架包機接載僑民，預計分別30日和31日抵達金浦國際機場，然後直接轉送鎮川郡的國家公務員人才開發院和牙山市的警察人才開發院，接受隔離兩周。事實上，保健福祉部原定將隔離營設於忠清南道天安市，不過面臨居民反對而作罷。

武漢肺炎疫情擴散至韓國，民眾開始搶購口罩防疫。（法新社）

居民用拖拉機和耕作機等堵路

如今韓國政府的新選址也惹來反對，牙山市有大約60名居民用拖拉機和耕作機等堵塞警察人才開發院的入口靜坐抗議。一名示威者表示，政府因為面臨天安市居民的反對而將隔離營改設於牙山市，強調不能接受政府的決定。鎮川郡居民也發起示威，指區內有一家大小的家庭，不理解為什麼選定於鎮川郡設隔離營。

保健福祉部解釋，選擇在鎮川郡和牙山市設隔離營是出於有關設施與機場和醫療中心的距離，不過居民仍然拒絕「收貨」。牙山市的市政府召開緊急會議，決定發起行動抗議政府的決定。鎮川郡官員也表明反對，指鎮川郡人口稠密，不適合用作隔離，批評政府的決定單向。