歐盟發布5G安全指引　未有封殺華為

歐盟委員會1月29日發佈了「歐盟5G安全指引」，未有列明禁止中國電訊設備商華為的參與。 另一方面，對於德國商報新聞網（Handelsblatt）1月29日引述政府機密文件指「美國2019年底共享情報，證實華為一直跟中國安全部門合作。」華為對此作出否認。

歐盟發布5G安全指引

歐盟委員會1月29日發佈了《歐盟5G安全指引》，目的在於降低5G網絡帶來的網絡安全風險。發佈會上，歐委會相關負責人表示，不建議禁止任何公司參與建設5G網絡。

2020年3月歐盟峰會前，各國對華為能否參與5G建設問題逐漸鬆口，德國阻力強大。圖為2020年1月19日，柏林召開利比亞峰會，英法德土俄等多國元首出席，英國首相約翰遜（Boris Johnson）站在前排左一，默克爾前排居中，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）前排左四。（Reuters）

另一方面，對於德國《商報》報道，德國政府持有華為與中國情報部門合作的證據，華為作出否認。

華為回應稱，這家「商報發表重複、老舊的、沒有根據的傳言，從不提供真實證據。」該公司又指「華為公司從來沒有、今後也不會做任何危及網絡通信保密安全或危及顧客數據的事情。」



目前德國總理默克爾（Angel Merkel）支持華為參與5G，但仍遭遇執政黨聯盟內部的抵制意見。路透社2020年1月21日引述消息人士的話稱，為平息執政聯盟內部意見分歧，默克爾要求保守派陣營等到2020年3月歐盟峰會後，再決定華為是否能夠參與德國5G建設。同時，她認為歐盟內部在這一問題上進行協調是重要的。

路透社當天還引述德國資深保守派議員、下議院外交事務委員會主席羅特根（Norbert Roettgen）的話說，默克爾所在的基督教民主聯盟黨（CDU）與社會民主黨（CSU）議員陣營，對建設5G應當排除政治干預風險的呼聲高漲，「聯盟中已經有50位到60位議員支持（對網絡設備公司）進行政治信任度測驗。」