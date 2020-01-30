【武漢肺炎】世衛總幹事譚德塞讚賞：中國行動真有助預防擴散

世界衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）結束與中國國家主席習近平會面並回程。譚德塞29日向記者說，中國官員展示出他們致力於抗擊武漢肺炎疫情、以及與其他國家控制病毒傳染的決心。

圖為世界衛生組織總幹事譚德塞（左）與世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安1月29日出席新聞發布會。（Reuters）

譚德塞28日與中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉以及中國外交部長王毅會面，三人討論防控措施以及分享有關病毒的數據。譚德塞稱「中國的行動真的有助預防冠狀病毒擴散至其他國家。」他並指出：「主席（中國國家主席習近平）對疫情的認識以及他個人在應對疫情的參與令我非常服鼓舞以及印象深刻。」

譚德塞1月29日在Twitter上表示，組織30日再度召開緊急委員會討論新型冠病毒疫情；這是世衛一周內第三次召開緊急會議，屆時將就是否把武漢肺炎列為「國際關注公共衛生緊急事件」向總幹事提供意見。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）陪同譚德塞訪華期間指出，新肺炎的死亡率約為2%，許多感染者僅出現輕微症況，而「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS，俗稱「沙士」）的死亡率則大概為10%，全球即使未有出現疫情的國家都必須警愓及採取防疫行動。他指出，「中國在面對異乎尋常的挑戰採取異乎尋常的措施。」