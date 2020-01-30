【武漢肺炎】世衛估計死亡率約2%　今再召開緊急會議

世界衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（29日）在Twitter上表示，將於周四（30日）再度召開緊急委員會討論新型冠病毒疫情；這是世衛一周內第三次召開緊急會議，屆時將就是否把武漢肺炎列為「國際關注公共衛生緊急事件」向總幹事提供意見。

譚德塞說，世衛時刻留意疫情發展，專家已全力應對新型肺炎疫情，包括對病毒進行研究、適當公共衛生措施、分享數據及確保物資供應等，並引用過往疫症爆發中汲取到的經驗。他指出，新型肺炎在德國、越南及日本出現中國以外人傳人傳播，情況令人擔憂。

譚德塞稱，疫情對中國影響最大，包括人民生活及經濟等方面，中國需要全球支持；他對中方的領導能力感到非常鼓舞，認為至今除中國外並無其他地方出現死亡個案，主要是由於中方作出非凡努力，分享病毒資料及把疫情控制在中國境內。

國家衛生健康委員會主任馬曉偉日前在北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞，就新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控進行了深入交流，譚德塞高度讚賞中國領導人和政府的堅定領導和已採取的有力措施，感謝中方及時、公開、透明地分享病毒基因序列和疫情訊息等。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）指出，新肺炎的死亡率約為2%，許多感染者僅出現輕微症況，而沙士（SARS）的死亡率則大概為10%，全球即使未有出現疫情的國家都必須警愓及採取防疫行動。

王毅：以舉國機制推進防控工作

另外《新華社》報道，國務委員兼外交部長王毅應約同澳洲外長佩恩（Marise Payne）通電話，佩恩對中方在應對疫情過程中公開、透明地與國際社會及時分享訊息、積極開展溝通表示讚賞。

王毅指出，中國建立舉國機制、採取果斷措施，科學、有序、精準地推進防控工作，疫情總體可防、可控、可治，有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰。