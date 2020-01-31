【武漢肺炎】列入國際突發公共衛生事件　世衛反對限制旅遊及貿易

世界衛生組織（World Health Organization）周四（30日）表示，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」。

世衛專家在瑞士日內瓦開會討論武漢新型冠狀病毒疫情，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調，世衛最大的憂慮是病毒可能蔓延到衛生系統較弱的國家，而並非對中國投下不信任票，也不建議向中國實施旅遊及貿易限制，重申世衛高度肯定中方的防控措施，並對中國能夠控制疫情充滿信心，相信可以扭轉目前情況。

他說：「在過去幾個星期，我們目睹一種未知病原體出現，導致前所未見的疫情爆發，現在我們必須團結一致來阻止疫情擴散。」

新型肺炎的確診個案目前增至約8120宗，感染人數已超越2003年的SARS，當年在9個月內全球約有8100人感染SARS。世衛認為，目前中國以外的人傳人情況屬於有限度，正集中壓止在出現輸入個案的國家疫情進一步擴散；世衛的主要目標是增強全球診斷能力，以改善監測，及早發現並追踪病毒傳播。

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最近一次是剛果伊波拉疫情

世衛以往曾5次宣布國際突發公共衛生事件，最近一宗是始於2018年8月1日剛果東部爆發的伊波拉（Ebola）疫情，迄今導致逾2000人死亡。世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，其中一項決定武漢肺炎疫情是否國際突發公共衛生事件的標準是，一旦病毒到達另一個新地方，會否在當地傳播，另一項標準是疫情是否已經或可能影響貿易及旅遊，世衛希望在避免影響經濟活動的情況下遏制疫情。

宣布疫情屬國際突發公共衛生事件，並不會給予世衛額外的資金或權力，但有利於獲更多關注，同時讓總幹事向各國提出建議，促使加強公衛措施，以及提供更多資源進行防疫，例如應否實施旅遊或貿易限制，不過世衛通常避免提出貿易限制。