【武漢肺炎】本港新增兩確診個案　青衣患者去完順德又去澳門

新型冠狀病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心周五（31日）表示，正調查兩宗新增確診個案，其中一名37歲的女患者是日前確診染病、來自武漢的一對夫婦的女兒，她曾入住香港W酒店及到過麗思卡爾頓酒店與四季酒店；另一名75歲的男患者曾於1月10日至14日到訪澳門並即日往返。

衞生防護中心表示，該名37歲女患者居於油麻地「御金國峰」，周二（28日）出現咳嗽，周四（30日）到伊利沙伯醫院並入院接受隔離治療，現時情況穩定，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

衞生防護中心稱，已即時對她展開流行病學調查，以及進行接觸者追蹤的工作。根據其提供的資料，她於上周三（22日）與父母一同入住香港W酒店至周二（28日），其後一同到訪麗思卡爾頓酒店及四季酒店，同日她陪同父母到瑪麗醫院後回家。初步調查顯示，她於潛伏期內沒有到過濕街市或海鮮市場，也沒有接觸野生動物或禽鳥。

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至於該名75歲男患者則居於青衣長康邨康美樓，他於上周三（22日）出現咳嗽及呼吸困難，上周五（24日）到瑪嘉烈醫院求診並入院接受治療；男患者的呼吸道樣本透過加強化驗室監測，至周四（30日）證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定並在瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

衞生防護中心稱，根據男患者提供的資料，他去年12月30日至今年1月7日到訪廣東省順德，曾於當地一診所求醫，1月10日至14日到訪澳門並即日往返，他的太太、女兒及兒子沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測；當局正跟進接觸者追蹤的工作，目前調查仍然進行中。

另外，衞生防護中心周五（31日）接獲台灣衞生當局確認一宗於周日（26日）確診的個案，獲悉確診病人曾於周六（25日）乘坐中國南方航空CZ3097班機由廣州到台北，機上一名香港人被列為密切接觸者。

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