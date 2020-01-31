【武漢肺炎】世衛將疫情列為PHEIC　稱續對中國控疫能力有信心

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）日內瓦總部當地時間1月30日在記者會上宣布中國武漢肺炎新型冠狀病毒是需要國際關注的突發公共衛生事件（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦召集專家再次根據國際衛生條例（IHR）召開緊急委員會議，晚上在記者會上宣布接受委員會專家建議，宣布源自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

譚德塞稱過去數周大家目睹一種未知的病毒出現並升級為前所未有爆發，但宣告PHEIC的主因不是在中國發生什麼，而是在其他國家正在發生什麼。

他指出，因此世衛現在必須採取行動，幫助各國做準備，藉引起國際社會對全球疫情爆發的關注，與國際公共衛生夥伴共同努力控制疫情 。

他說：「我們最大關切的是，這種病毒蔓延到健康衛生體系較脆弱以及對疫情準備較差的國家，讓我說清楚，這個宣布不是對中國的不信任投票。與之相反，世衛繼續對中國控制疫情的能力有信心」

緊急委員會主席烏桑（Didier Houssin）在記者會表示，與會者今天幾乎一致同意將疫情列入PHEIC的決定，原因是除中國境內個案數量上升，境外出現確認病例的國家數目也增加。

譚德塞亦強調，世衛反對限制國與國之間的貿易及旅遊：「我們呼籲所有國家執行以證據為基礎的決定。」他說，世衛這個宣布，讓組織有能力去質疑部分國家已採取的一些措施。