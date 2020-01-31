【武漢肺炎】美國機師工會入稟要求美航全面停飛中國航班

美國聯合機師工會（The Allied Pilots Association）1月30日入稟德州達拉斯法院，要求法庭頒布臨時禁制令，令美國航空（American Airlines）立即停止美國來往中國航班。工會指「新型冠狀病毒疫情嚴重，帶來各種未知的公共衛生安全威脅。」

圖為美國航空公司委內瑞拉加拉加斯市辦公樓。（Reuters）

美國聯合機師工會代表美國航空（American Airlines）的機師，該工會總裁弗格森（Eric Ferguson）發書面聲明表示「很多其他飛中國的主流航空公司包括英國航空公司（British Airways）、加拿大航空公司（Air Canada）和德國漢莎航空（Lufthansa）都決定暫停飛往那裏。」

美國航空1月29日決定2月停飛從洛杉磯來往北京或上海的航班，但未有停飛從達拉斯來往中國的航班。工會要求公司立即採取行動，停飛美國達拉斯沃斯堡（Dallas-Forth Worth）機場所有來往中國航班。工會指出，從該機場起飛的機長們平均年齡61歲，他們染病風險更大。

美國聯合機師工會的聲明說，沃斯堡機場每月共56個航班來往中國。弗格森補充道，從中國來的每個航班約有300名乘客和機組人員，他認為「這個風險不可接受。」

弗格森還說，工會已經指示全部飛行員，應該拒絕接受往來中國的飛行工作。訴訟狀並提出人身損失、訴訟金等要求。

美國航空暫時未有回應。

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