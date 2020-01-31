世衛定義武漢肺炎後　美籲公民勿往中國　日本轉軚擬為包機埋單

中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情仍在惡化，世衛組織1月30日宣布這是「國際關注的突發公共衛生事件」後，美日等國做出反應。

美國務院2020年1月30日發布聲明，將對中國的旅行警告提到最高的第四級，要求民眾不要前往中國。

美國務院的聲明說，由於首次在中國武漢發現的新型冠狀病毒，不要到中國旅行。1月30日，世衛組織認定這次迅速蔓延的疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。

旅客應做好準備應對在很少或沒有提前通知的情況下實施的旅行限制措施。商用航空公司已減少或暫停往返中國的航線。

聲明還指出，那些目前在中國的人應該考慮使用商業手段離開。鑑於這種新型冠狀病毒，美國國務院已要求所有非必要的美國政府工作人員推遲前往中國的行程。

世衛組織1月30日宣布，武漢爆發的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情是「國際關注的突發公共衛生事件」。（Reuters）

日本內閣會議1月28日決定，把武漢新型冠狀病毒引起的肺炎定為「指定傳染病」（指定感染症，designated infectious disease），所有感染者將按法律強制隔離並接受治療，入境人士亦需接受檢查，否則違法可被處罰。

日本放送協會（NHK）1月31日報道稱，日本計劃將新型冠狀病毒成為「指定傳染病」的日期從2月7日提前到2月1日。

該國已出現14宗確診個案，其中2名從中國武漢乘第一班包機返回日本的僑民「中招」，但兩人沒有徵狀。

日本有反對派議員批評政府向每位乘包機回來的人收取8萬日圓。內閣官房長官菅義偉31日表示，因應世衛宣布「武漢肺炎」是「國際關注的突發公共衛生事件」後，日本政府會考慮支付這筆費用。