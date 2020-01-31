【武漢肺炎】WHO與台學者齊反駁內地專家：沒證據顯示寵物會傳播

武漢肺炎疫情持續，受感染人數仍在上升，惹來大眾憂慮。1月28日時，內地專家曾表示，寵物若接觸到武漢肺炎疫情和病人，也需要對寵物隔離監控。言論引起市民憂慮，擔心帶狗散步也會被感染需隔離。 不過，在不足24小時內，世衛與台灣學者都出來反駁，表示沒證據顯示貓狗會感染新型冠狀病毒。

世衛澄清，沒澄據顯示貓狗會感染或傳播武漢肺炎。（Image by Ilona Ilyés from Pixabay）

中國國家衛生健康委員會高級別專家組成員李蘭娟，在1月28日接受央視採訪時表示：「寵物接觸到武漢肺炎疫情，寵物也需要隔離監控」，結果引發熱烈討論。貓狗主人都擔心愛寵受感染，不少人更是憂慮會引起新一輪棄養潮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟。（資料圖片）

言論發表後不足24小時，台灣中央流行疫情指揮中心便發言表示，至今仍沒有證據指出寵物會感染武漢肺染。而世界衛生組織（WHO）也在1月29日早上及傍晚時，分別在Facebook專頁和官方微博，以英文和中文表示：目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病毒。

世界衛生組織（WHO）在Facebook專頁裏已表示，暫時沒證據指武漢肺炎會傳染給寵物。（facebook截圖）

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，世衛組織發文澄清，「已經徹底打臉中國學者了」。而台灣中興大學獸醫學院教授吳弘毅也表示，目前沒有任何證據說明武漢肺炎病毒會由寵物傳染給人，呼籲民眾不要恐慌。

世界衛生組織（WHO）也在官方微博，再次澄清沒證據顯示寵物會新型冠狀病毒。（微博截圖）

世衛也簡單直接地表示，暫無證據顯示寵物會受感染。但與寵物接觸後，應用肥皂和水洗手，以減少其他常見細菌在寵物和人類之間的傳播。

另外，台灣多位學者都發言表示，呼籲民眾別恐慌。台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，目前沒有研究可以證實武漢病毒會傳染給人類以外的哺乳類動物。

世界衛生組織已公布多種措施，以降低感染冠狀病毒的風險。（微博截圖）

寵物是宿主？台學者指沒案例

台大獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所副教授張惠雯表示，目前已經有研究發現，新型冠狀病毒和SARS的細胞受體幾乎一樣，但從病毒到疫苗還需要一段時間。

冠狀病毒有四型，而新型冠狀病毒屬於beta類，以宿主特異性來說，貓和狗都沒有被beta類冠狀病毒感染的案例。不過，由於新型冠狀病毒屬於RNA病毒，適應力強、變異性高，可能會產生變異，因此應高度提防。

保持個人衛生，是防疫第一步。（微博截圖）

勤清潔消毒

由於病毒不曉得何時變異，如果寵主有感冒徵狀，應盡量跟動物隔離。寵主也應保持衛生習慣，在接觸貓狗前後均應洗手，若寵物外出被人摸過，回家也要替寵物抹身。

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