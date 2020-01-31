【武漢肺炎・疫情】俄羅斯瑞典現首例　日本女導遊奈良「中招」

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國境內有169人死亡、7818例確診，包括其他逾20個國家或地區也出現病例。1月31日在俄羅斯及瑞典均首度出現確診個案。以下香港01就各國疫情整理：

日本千葉縣一名20歲女子在1月18至22日乘巴士到奈良旅行期間，疑被一位巴士司機傳染。圖為2019年8月7日的日本奈良東大寺大佛御身拭儀式。（AFP）

【亞太地區】

台灣：流行疫情指揮中心30日宣布當地出現第9宗確診案例。他們包括湖北團大陸旅客以及返台台商，並有2宗是境內家庭群聚感染。

香港： 截至1月30日深夜，本港再新增2宗確診個案。迄今香港有12宗確診病例。

日本：日本千葉縣一名20歲女子，是最新一宗確診個案的患者。這位受感染的女導遊表示，曾在1月18至22日乘旅遊巴，期間與旅遊巴司機有互動。司機在28日確診患上「武漢肺炎」。



另外兩宗確診個案是30日乘包機從武漢返回日本的日本僑民，分別為30多歲和50多歲八的男子。日本第三班撤僑包機31日早上返抵日本。迄今該國已有17宗確診個案。

華人旅遊熱點之一的韓國有確診感染武漢肺炎的個案。圖為韓國派出包機接載身在中國武漢的僑民，返抵金浦國際機場。（Reuters）

韓國：韓國1月31日新增合共5宗新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，目前累計11宗。第7名患者為28歲韓國男子，第8名患者為62歲女子，二人曾前往武漢，並於23日乘坐航班編號QW9901從青島抵達首爾。

新加坡：衛生部確診多3宗個案，包括一名47歲的新加坡女人，為首名感染新型冠狀病毒的新加坡人。女患者30日乘坐撤僑包機回國，當時並無病徵，抵達樟宜機場後發燒，轉送傳染病中心。累計有16宗病例。

澳洲：確診共有9個個案。其中7人來自湖北省，目前分別在悉尼、墨爾本和黃金海岸（Gold Coast）的醫院接受治療。 1名44歲武漢男性，目前在黃金海岸大學醫院（Gold Coast University Hospital）接受隔離治療，情況穩定。

泰國：泰國31日確診多5宗病例，其中一名患者為泰國的士司機，無去過中國，有可能是因為接載受感染人士而染病，為當地首宗人傳人個案。目前累計有19宗病例。

越南：越南衛生部30日宣布該國新增3例確診，均為越南籍公民，是首見本國籍病例。這使得越南確診累計達5宗。

馬來西亞：馬來西亞30日確認再有一宗確診個案，導致個國累計確診有8宗個案。所有病人都是中國公民。

新增的一宗個案中，49歲女子現時情況穩定。她丈夫的樣本此前被驗出帶有病毒。

菲律賓的武漢肺炎患者，是一名來武漢抵達馬尼拉的女子，她曾取道香港赴菲。圖為1月23日機場

菲律賓：該國30日出現首宗確診個案，患者是一名21日從武漢抵達馬尼拉的38歲女子，經測試後被發現樣本帶有病毒。這位女子之前經過香港抵達菲律賓。

印度：官員30日證實喀拉拉邦（Kerala）出現首例確診，是1名在武漢大學求學的女學生，她回國後其樣本被驗出有病毒。她現正在醫院接受隔離治療，病情穩定並持續密切監控。

美國出現首宗人傳人武漢肺炎個案。圖為1月23日美國華盛頓州西雅圖－塔科馬國際機場內，旅客進出機場都戴上口罩。（Reuters）

【北美】

美國：美國出現第一宗人傳人個案，患者是伊利諾伊州一名60多歲男子，其60歲妻子增往中國武漢後受感染。州地方衛生官員稱，男子本身在其他健康問題，現時情況穩定。官員稱這名男子在妻子出現徵狀後受感染。

【歐洲】

瑞典：瑞典官方1月31日證實該國確診首宗病例，患者為女性，曾經前往武漢。她1月24日乘飛機抵達瑞典，根據衛生部門的說法，當時她沒有顯示出任何症狀，之後有咳嗽病徵，目前該名患者正在瑞典南部的一家診所內接受隔離治療。

俄羅斯：俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）宣布確診首批病例。兩名患者為中國公民，分別於外貝加爾邊疆區（Zabaykalsky krai）和秋明州（Tyumenskaya oblast）確診。二人目前情況穩定。

英國：該國1月31日宣布，首次出現武漢肺炎確診個案。兩名患者來自同一個家庭。

英國衞生部31日公布，2名病人都是在英國被確診，以及在紐卡素的醫院接受治療。英國的首席醫務官之前曾表示不會說明兩名患者所在地方。

當地醫務人員正在致力聯絡他們可能接觸過以及傳染的人。

德國：巴伐利亞州（Bavaria）確診多一宗個案，第6名患者為早前確診患者的子女。德國衞生部門官員1月30日指，已發現第5名新型冠狀病毒確診病例，患者及其他4名受感染人士在巴伐利亞州一間公司份屬同事。

意大利：總理孔特（Giuseppe Conte）宣布首次出現新型冠狀病毒肺炎的確診個案。兩名患者都是中國遊客，現正在意大利國家傳染病研究所醫院隔離治療。

芬蘭：該國29日確認首宗確診個案，患者是一名來自武漢的32歲女遊客，官員表示患者目前在醫院接受隔離治療。

阿聯酋出現首宗確診感染武漢肺炎的個案。圖為1月29日進出杜拜國際機場的旅客。相中兩名女子都有配戴口罩。（Reuters）

【中東】

阿聯酋：衛生官員29日宣布該國出現第一宗確診個案，來自武漢的一個中國家庭數天前抵達後，一家4口經檢驗全都確診。這也是中東地區第一個確診個案。