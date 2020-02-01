【武漢肺炎】美國宣布公共衞生緊急狀態　14日內曾到中國者禁入境

武漢肺炎疫情持續擴散。美國1月31日宣布進入公共衞生緊急狀態。總統特朗普（Donald Trump）簽署命令，暫時禁止14日內曾前往中國的外國人入境，美國公民和永久居民的直系親屬則不在此限。行政命令美東時間2月2日下午5時生效。

曾經到過中國的美國人仍可入境，但回國時只可經特定關口入境，而且必須自我隔離14天。而曾經到過湖北省的人士則須強制隔離14天。另外，所有由中國抵達美國的航班，只會從特定7個機場降落，以便進行病毒檢測。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）表示，很有可能於未來數天和數周內在美國出現更多個案，包括部份有限人傳人。他強調，美國政府全力保障美國人的健康和安全，公眾可以放心。疾病控制和預防中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）重申，病毒對美國公眾的威脅仍然為「低」。

國家衛生研究院傳染病主管福西（Anthony Fauci）解釋，美國加強檢疫措施，原因是因為將病毒從中國帶到德國的旅客毫無病徵，響起了警號。

美國派出包機將195名美國人從武漢撤走，1月29日返抵加州。（美聯社）

達美航空（Delta Air Lines）和美國航空（American Airlines）隨後宣布停飛所有來往美國和中國的航班。聯合航空（United Airlines）也停飛前往北京、上海和成都的航班，但前往香港的航班則不受影響。

美國早前派出專機將195名美國人從武漢撤走回國。美國衛生部門官員發出為期兩周的隔離令，於南加州的軍事基地接受隔離，暫時無人出現病徵。

武漢肺炎疫情在中國肆虐，其後更輸出世界各國。世衛組織日前公布全球衛生緊急狀態後，美國亦將對中國旅遊警示上調到最高級別，呼籲美國人不要前往中國旅遊。現時美國累計有7宗確診個案。