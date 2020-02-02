【武漢肺炎】中國遊客大減　勢將衝擊國際旅遊業

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，部分國家採取措施禁止中國旅客入境，中國亦停止對外所有旅行團。中國是全球最大的旅遊業輸出國家之一，全球旅遊業正準備迎來衝擊。

全球陸續有航班空公司停飛往中國大陸航班，中國亦取消了所有對外旅行團。（Getty）

根據中國出境研究所資料，2019年中國出境旅客已突破1.6億人次，其中大部分集中在亞太地區，包括日本、韓國及泰國等。而根據世界旅遊觀光協會（WTTC）資料，中國是全球最大旅遊國，2018年消費總金額2770億美元，佔國際總額16%，其中亞太地區更超過50%。

受疫情影響，中國對外旅客人數大減，對亞太地區旅遊業打擊最大。

然而不只亞太地區，歐美以至澳洲市場同樣受到影響。澳洲2019年接待940萬旅客，其中中國旅客達到790萬。有澳洲旅遊業界人士估計全國旅遊業會陷入寒冬，所有包括酒店與主題公園等均會受到衝擊。

市場調查公司ForwardKeys記錄中國旅客外遊預約酒店及機票的情況，自１月19至26日，中國外遊預約錄得較2019年7.3%的增長；但在疫情爆發宣告旅遊禁令後，外遊預約即時急降至6.8%負增長。

ForwardKeys副總裁龐蒂（Olivier Ponti）表示，北美在近年旅遊業已不怎理想，連同禁令衝擊進一步令旅遊業下挫22.5%。

泰國政府旅遊局估計，疫情會為泰國旅遊業帶來30億美元的損失。

日本國際觀光振興機構亦表示，他們正密切留意中國旅客減少對國內旅遊業的影響：「但我們目前未能估計中國的禁令持續多久，現只能繼續觀察。」