【武漢肺炎】多國對中國實施入境管制　美澳等逾10國封關

中國爆發由「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）引起肺炎疫情，各國紛紛採取措施阻止病毒「進口」，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。多國相繼「封關」，禁止中國公民或曾到過中國人士入境；亦有國家暫停向中國旅客發出簽證。
武漢肺炎：美國、新西蘭及澳洲等多國相繼「封關」，禁止中國公民或曾到過中國的人士入境。（Reuters）
入境管制與檢疫措施：
美國：特朗普2月1日簽署行政命令，宣布進入公共衛生緊急狀態，禁止任何過去14日內到訪中國的外國人入境。美國居民及直系親屬不在此限，但回國時只可經特定關口入境，而且必須自我隔離14天，曾經到過湖北則須強制隔離14天。
新西蘭：新西蘭2月2日宣布，將禁止所有曾到過中國的外國人入境。禁令在2月3日生效，自中國大陸出境或曾在該國中轉者，14天內不能入境新西蘭。新西蘭公民與永久居民以及其直系親屬仍可以進入新西蘭，但回國後要自我隔離14天。
澳洲：自2月1日起除澳洲公民、澳洲居民、被供養者、法定監護人或配偶，其他人士一律不得入境。所有從中國前往澳洲的人，必須隔離14日。
蒙古：關閉所有來往中國的口岸直至3月2日。 目前仍在中國的蒙古國公民可於2月6日前回國，不過，非中國籍的外國人將不能同樣經由中國進入蒙古國。
朝鮮：1月22日起暫停接待所有外國遊客，同時在邊境、港口、機場等地嚴格進行防疫工作，為曾經出境的人進行檢測。
俄羅斯：俄羅斯2月1日宣布，停止中國人的免簽證旅遊，並停止簽發工作簽證給中國人，該國又同時關閉遠東接壤中國的邊境直至2月7日。
新加坡：自2月1日晚上11時59分起，禁止所有在過去14天內曾到中國的旅客入境。獲豁免的人包括新加坡公民、永久居民和長期執照持有者，但政府要求他們申請14天的「缺席假」。政府亦即時停發中國訪客簽證，之前簽發的短期簽證和多次入境簽證亦被撤銷。
武漢肺炎：多個國家或地區採取措施阻止疫情，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。（AFP）
印尼：印尼2月2日宣布，即時開始禁止曾在中國14天或以上的旅客入境，通過印尼轉往他國者亦在此限。
菲律賓：總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）2月2日下令向所有來自中國內地、香港及澳門的旅客實施臨時旅遊禁令。有關禁令不僅涵蓋中國公民，而且包括所有從中國到菲律賓的旅客，不論其國籍。從中國回國的菲律賓人和菲律賓居民將要進行14日的隔離。
巴布亞新畿內亞：1月29日起禁止所有亞洲旅客入境。
以色列：以色列1月30日禁止來自中國的航班進入該國，直至進一步的通知；所有從中國回來的以色列公民必須在家隔離兩周。該國2月1日進一步禁止所有在過去14天內曾到中國的旅客入境。
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伊拉克：多個機場對中國公民或來自中國的旅客實施入境限制。伊拉克2月2日禁止所有來自中國的外國人入境。
科威特：科威特）1月30日停飛該國往來中國與香港的航班，同時禁止過去14天內曾到訪中國或香港的人員入境，包括科威特公民。
馬來西亞：馬來西亞政府1月27日發布臨時禁令，禁止來自中國湖北省武漢市或湖北省附近城市的旅客入境。
韓國：國務總理2月2日宣布，會在4日零時起全面禁止14日內到訪過中國湖北省的外籍人士入境。政府會要求曾到訪湖北的韓國公民自我隔離14日。
武漢肺炎：意大利1月31日宣布停飛所有往返中國航班。圖為當日在羅馬機場的旅客。（AFP）
停飛與暫停發簽證
越南：越南政府1月30日宣布，將會暫停向中國旅客發出簽證，及後暫停所有越南來往中國大陸、香港、澳門與台灣的航班。當局及後「解禁」台灣與香港。
緬甸：緬甸2月1日起對來自中國的遊客，暫停發出落地簽證。
意大利：意大利總理孔特（Giuseppe Conte）1月31日宣布意大利進入國家緊急狀態，停飛所有往返中國航班，是首個作出此預防措施的歐盟國家。
印尼：2月2日宣布政府將停止向中國公民免費發出簽證，以及暫停對那些住在中國大陸人士發出落地簽證。
印尼2月2日推出針對來自中國旅客的入境限制措施，連利用該國中轉到別國的乘客都在此限。圖為印尼外交部發布的照片中，2月2日從中國武漢市乘撤僑包機返回印尼巴淡島韓那丁國際機場的印尼公民，接受職員噴洒抗菌劑。（AP）