【武漢肺炎】多國對中國實施入境管制　美澳等逾10國封關

中國爆發由「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）引起肺炎疫情，各國紛紛採取措施阻止病毒「進口」，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。多國相繼「封關」，禁止中國公民或曾到過中國人士入境；亦有國家暫停向中國旅客發出簽證。

武漢肺炎：美國、新西蘭及澳洲等多國相繼「封關」，禁止中國公民或曾到過中國的人士入境。（Reuters）

入境管制與檢疫措施：

美國：特朗普2月1日簽署行政命令，宣布進入公共衛生緊急狀態，禁止任何過去14日內到訪中國的外國人入境。美國居民及直系親屬不在此限，但回國時只可經特定關口入境，而且必須自我隔離14天，曾經到過湖北則須強制隔離14天。

新西蘭：新西蘭2月2日宣布，將禁止所有曾到過中國的外國人入境。禁令在2月3日生效，自中國大陸出境或曾在該國中轉者，14天內不能入境新西蘭。新西蘭公民與永久居民以及其直系親屬仍可以進入新西蘭，但回國後要自我隔離14天。

澳洲：自2月1日起除澳洲公民、澳洲居民、被供養者、法定監護人或配偶，其他人士一律不得入境。所有從中國前往澳洲的人，必須隔離14日。

蒙古：關閉所有來往中國的口岸直至3月2日。 目前仍在中國的蒙古國公民可於2月6日前回國，不過，非中國籍的外國人將不能同樣經由中國進入蒙古國。

朝鮮：1月22日起暫停接待所有外國遊客，同時在邊境、港口、機場等地嚴格進行防疫工作，為曾經出境的人進行檢測。

俄羅斯：俄羅斯2月1日宣布，停止中國人的免簽證旅遊，並停止簽發工作簽證給中國人，該國又同時關閉遠東接壤中國的邊境直至2月7日。

新加坡：自2月1日晚上11時59分起，禁止所有在過去14天內曾到中國的旅客入境。獲豁免的人包括新加坡公民、永久居民和長期執照持有者，但政府要求他們申請14天的「缺席假」。政府亦即時停發中國訪客簽證，之前簽發的短期簽證和多次入境簽證亦被撤銷。

武漢肺炎：多個國家或地區採取措施阻止疫情，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。（AFP）

印尼：印尼2月2日宣布，即時開始禁止曾在中國14天或以上的旅客入境，通過印尼轉往他國者亦在此限。

菲律賓：總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）2月2日下令向所有來自中國內地、香港及澳門的旅客實施臨時旅遊禁令。有關禁令不僅涵蓋中國公民，而且包括所有從中國到菲律賓的旅客，不論其國籍。從中國回國的菲律賓人和菲律賓居民將要進行14日的隔離。

巴布亞新畿內亞：1月29日起禁止所有亞洲旅客入境。

以色列：以色列1月30日禁止來自中國的航班進入該國，直至進一步的通知；所有從中國回來的以色列公民必須在家隔離兩周。該國2月1日進一步禁止所有在過去14天內曾到中國的旅客入境。

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伊拉克：多個機場對中國公民或來自中國的旅客實施入境限制。伊拉克2月2日禁止所有來自中國的外國人入境。

科威特：科威特）1月30日停飛該國往來中國與香港的航班，同時禁止過去14天內曾到訪中國或香港的人員入境，包括科威特公民。

馬來西亞：馬來西亞政府1月27日發布臨時禁令，禁止來自中國湖北省武漢市或湖北省附近城市的旅客入境。

韓國：國務總理2月2日宣布，會在4日零時起全面禁止14日內到訪過中國湖北省的外籍人士入境。政府會要求曾到訪湖北的韓國公民自我隔離14日。

武漢肺炎：意大利1月31日宣布停飛所有往返中國航班。圖為當日在羅馬機場的旅客。（AFP）

停飛與暫停發簽證

越南：越南政府1月30日宣布，將會暫停向中國旅客發出簽證，及後暫停所有越南來往中國大陸、香港、澳門與台灣的航班。當局及後「解禁」台灣與香港。

緬甸：緬甸2月1日起對來自中國的遊客，暫停發出落地簽證。

意大利：意大利總理孔特（Giuseppe Conte）1月31日宣布意大利進入國家緊急狀態，停飛所有往返中國航班，是首個作出此預防措施的歐盟國家。

印尼：2月2日宣布政府將停止向中國公民免費發出簽證，以及暫停對那些住在中國大陸人士發出落地簽證。