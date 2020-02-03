美國民調：逾半人認為特朗普濫權　但不足一半認為應遭彈劾

美國最新民調發現，儘管有超過一半的受訪者認為特朗普（Donald Trump）涉嫌濫權並阻撓國會，但真正希望特朗普被彈劾的卻不足一半，意味多月的通烏門事件未有在政治上對特朗普造成實質打擊。

美國民調結果顯示儘管民眾普遍認為特朗普在通烏門上濫權，但不足以成為彈劾他的理由。（Reuters）

由美國全國廣播公司（NBC）及《華爾街日報》聯合進行的民調發現，共有52%的受訪者相信特朗普有濫權行為，克扣援助要求烏克蘭政府協助調查政治對手；同時有53%的受訪者認為特朗普阻撓國會，阻止官員及聯邦政府僱員到國會就彈劾調查作證。

持否定意見的分別只有41%及37%，意味認同民主黨的彈劾指控的受訪者佔大多數。

不過，認為參議院應裁定特朗普有罪，彈劾特朗普的受訪者只有46%，較反對的49%要低。意味多月的通烏門事件未有對特朗普在政治上造成實質打擊。

調查另外亦針對民主黨主要總統參選人進行民調，包括前副總統拜登（Joe Biden）、桑德斯（Bernie Sanders）、沃倫（Elizabeth Warren）及塔加智（Pete Buttigieg）均在支持度領先特朗普，但僅有數個百分點。