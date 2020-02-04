【武漢疫情】俄總理稱可將感染肺炎的外國公民驅逐出境

中國武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎仍在向全球擴散，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）2月3日表示，俄羅斯抗擊疫情的措施包括讓外國感染者離境。

米舒斯京當地時間2月3日在同副總理召開工作會議時說，「已採取一切必要措施，行動指揮部在運行，局勢在掌控之中。我們已在日前簽署了防控冠狀病毒感染輸入和在俄羅斯傳播的國家計劃。」

米舒斯京在會議上表示：「現在它（新傳染病）被列入特別危險疾病列表，因而可將查出這種疾病的外國公民驅離出境，並可採取隔離和檢疫在內的特別限制措施。」

他表示，目前所有政府部門都在協調抗擊疫情行動，已限制中國公民穿越俄羅斯邊境，已隔離確診患者並向他們提供一切必要幫助。米舒斯京還指出，俄羅斯已經停止與蒙古的邊境交通運輸，並暫停向中國公民發放團體旅遊簽證和工作簽證。

此前俄羅斯鐵路局稱，受新型冠狀病毒影響，俄羅斯自2月3日起暫停所有與中國之間的客運列車通行。

俄羅斯目前發現了2例武漢肺炎病例。1月31日，俄副總理、新型冠狀病毒疫情防控指揮部負責人戈利科娃（Tatiana Golikova）通報，俄羅斯發現2例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。兩人都是中國公民，目前分別位於俄後貝加爾邊疆區和秋明州。

戈利科娃當天還宣布，俄羅斯將從湖北撤僑；俄政府正在準備有關禁止向中國公民發放工作簽證的命令；俄羅斯還停飛了往返中國的所有航班，俄航飛往北京、上海、廣州和香港的航班除外；俄政府決定因新型冠狀病毒疫情向中國提供人道援助。