【武漢肺炎】人行旗下《金融時報》﹕疫情影響集中今年首季

今日A股復市即大跌，上證指數挫7.7%。A股大跌與武漢肺炎疫情日益嚴重有關。人民銀行旗下《金融時報》刊登評論員文章，指出疫情對中國經濟金融影響屬暫時，今日大跌市有不少非理性因素，甚至是一種羊群心理。

文章指出疫情對中國經濟影響屬短暫及有限，預料影響集中於首季；而首季本身就是中國農曆新年，經濟增長佔全年比重不高，又指出不少國際機構亦認為，疫情不會改變中國經濟增長的基本面及長期向好趨勢。

文章又指出，目前經濟金融數據均顯示，中國經濟發展中的積極因素仍在增加，經濟內的韌性增強，對經濟企穩及金融市場穩定運行形成長期支撐，相關長期利好因素，絕不會因暫時疫情被逆轉。文章又指出，今日境外流入股市超過100億元人民幣，流入量較大，反映國際金融市場及投資者看好中國。

死亡率為2.1%

文章又指出今次疫情死亡率為2.1%，遠低於美國在2018至2019年度流感死亡率，且世衛仍未宣布中國或武漢為疫區，甚至呼籲各國不要採取涉及中國的旅行限制及貿易限制等措施。

文章又指出，從醫用物品生產來看，中國在製造業層面擁有優勢無與倫比，特別是中國產廿4鏈相當完整，醫用物品及生活資料供應供給主要透過自己恢復生產解決，而非進口或其他國家援助，反映中國強而有力的應對措施將戰勝疫情，中國經濟亦隨之擺脫陰霾，企穩向好。