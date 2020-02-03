【武漢肺炎】不懼疫情　柬埔寨首相洪森稱即將赴武漢探留學生

柬埔寨媒體透露，正在訪問韓國的柬埔寨首相洪森表示，在結束訪問韓國後，他將率領政府代表團前往中國湖北省武漢市，慰問當地柬埔寨留學生。

洪森呼籲柬埔寨民眾面對武漢疫情要冷靜應對。（新華社）

柬埔寨《柬華日報》2月3日報道，柬埔寨首相洪森3日在與在韓國留學的柬埔寨學生及柬公民舉行座談時表示，若中國政府同意，他將赴中國武漢市探望柬留學生。

報道稱，洪森表示，有人諷刺他（洪森）關於戴口罩的問題，並讓他前往中國武漢市探望柬留學生。若中國政府批准，他將赴中國武漢探望柬埔寨留學生。

洪森首相回應，「不要諷刺我（洪森），我曾以生命為資本來解放國家，為什麼不敢赴武漢市探望柬埔寨留學生。」

洪森於1月30日在召開新聞發布會時表示，在新型冠狀病毒肆虐的中國，柬埔寨不會「背棄」中國，願意在這非常時期與中國政府和人民患難與共。

他呼籲民眾對來自中國的新型病毒保持冷靜，他警告記者和官員，如果戴口罩將會被趕出去。

洪森在電視講話中表示，人們不應當驚慌，他們面臨的真正的疾病是恐懼，這種恐懼來自社交媒體上的不準確的信息。

他還宣布，他不會叫停柬埔寨和中國之間直航航班，因為這樣做不僅會影響到兩國關係還會影響柬埔寨的經濟。洪森強調，不要歧視中國人。洪森還表示，柬埔寨沒有計劃從中國撤回柬埔寨的留學生和外交人員。