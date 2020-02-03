【武漢肺炎】來自中國三地者　菲律賓禁入境　強制隔離返國公民

菲律賓2月2日出現第一宗中國境外武漢肺炎死亡個案後，同日進一步收緊來入境限制措施，禁止直接來自中國大陸、香港及澳門的旅客入境。此前該國1月31日已宣布暫時禁止所有來自中國湖北省人士入境。

菲律賓在疫情傳到該國以及出現死亡個案後，進一步收緊針對來自中國大陸、香港及澳門人士入境管制。圖為2月3日已配戴口罩的乘客抵達菲律賓馬尼拉國際機場。（AP）

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的特別助理克里斯多夫（Christopher Bong Go）指出該國推出新旅遊禁令是：所有直接從中國大陸、香港及澳門前來的旅客，全部不可入境。

他說，從這些地方回來的菲律賓公民和永久居民，回國後亦須強制隔離14日。菲律賓公民亦被禁前往三地。

一份在2月1日發布的行政命令大綱亦指出，所有來自其他國家、但14天內曾到中國大陸以及香港、澳門人士都不能入境菲律賓。

菲航空公司停飛中國

菲律賓移民局因應疫情，要求航空公司在旅客登機前對他們加強檢查，避免有外國人由三地前往菲國。該國3間航空公司表示，2月起取消或削減來往中國的航班。來往香港及澳門的航班亦受影響。

宿霧太平洋航空公司（Cebu Pacific Air）指，公司由2月2日至3月29日會取消所有來往菲律賓與中國內地的航班，亦會減少來往香港及澳門的航班。

菲律賓航空公司（Philippine Airlines）表示，會削減逾半來往馬尼拉與中國的航班，公司會繼續服務農曆新年假期後回國的菲律賓人及中國人，但基據每日評估及政府當局指引，航班未來數周預期會進一步減少。

菲律賓亞洲航空（AirAsia Group Bhd）指，來往中國包括香港及澳門的航班會暫停至3月1日。