【武漢肺炎】俄羅斯否認遣返確診患者

早前有報道指俄羅斯將遣返境內的感染新型冠狀病毒的患者。俄羅斯衛生部2月3日否認有關說法，指俄羅斯將採取一切有效措施，對病人進行治療，直至痊癒。

衛生部就有媒體報道的俄方有可能遣返新型冠狀病毒肺炎患者事對中國駐俄羅斯使館表示，這是外界對消息的曲解，俄方將採取一切有效措施，對病人進行治療，直至痊癒。

新型肺炎席捲整個中國甚至波及全球，引發外界恐慌，圖為中國武漢醫護人員向護目鏡噴灑消毒液。（AP）

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）3日在電視轉播的政府會議說，俄羅斯已將武漢肺炎加入特危疾病名單，容許遣返國內確診新型冠狀病毒的外籍人士。他同時宣布押後原定2月中在索契（Sochi）舉行的年度投資論壇。他說：「首先，我們得考量我國國民和論壇參加者的健康與安全。」

米舒斯京表示：「診斷出這種危險傳染病的患者都已隔離，醫生現時給予他們所有必要協助。」他形容情況受控，提到已經採取措施關閉與中國的陸上邊界，也停止對中國人發放旅遊和工作簽證。

俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）表示，過去兩天有超過900名俄羅斯人搭乘包機和固定航班從中國返國，政府準備由湖北省撤離約130人。