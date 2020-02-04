【武漢疫情】美國官員私下稱中國想推遲履行承諾　冀令特朗普敗選

武漢肺炎疫情突如其來，中國舉國上下正全力應對這場危機。中美第一階段貿易協議2月15日生效，然而受疫情影響的中國可能無法按時履行承諾，美媒報道，美國官員私下議論紛紛。

《紐約時報》2月3日報道稱，迅速傳播的新型冠狀病毒可能會製造另一個受害者：美中貿易協議。分析人士說，隨着中國各地工廠和商店關閉以及政府官員專注於遏制病毒傳播，北京將難以滿足美國總統特朗普（Donald Trump）的條件。

報道稱，根據該協議的條款，中國已承諾在未來兩年內購買額外的2000億美元美國商品，包括大豆、機械和能源產品。要想完成如此高額的指標，中國公司將很快需要開始購買大量美國產品。

明尼蘇達大學的供應鏈專家納塔拉堅（Karthik Natarajan）表示，城市和工廠的關閉嚴重影響了製造業和旅遊業。他說：「部分協議定於2月中旬生效，但隨着中國政府專注應對疫情，制定行動計劃以履行貿易協定的承諾可能會暫置一旁。」

報道稱，第一階段貿易協議的最後一句話可能成為關鍵。該規定要求「如因自然災害或其他雙方不可控的不可預料情況，導致一方延誤，無法及時履行本協議的義務，雙方應進行磋商。」

報道：美官員私下稱中國想趁機推遲履行承諾

報道指出，但是，即使面臨致命的災難，中國無法履行承諾仍可能會在美國引起一些反對，有可能使兩國回到在簽署貿易協定之前的艱難關係。特朗普政府的一些官員私下裏說，中國可能以該病毒為藉口推遲履行承諾，希望特朗普最終在今年的大選出局。

與此同時，彭博社2月3日引述知情人士消息報道，中方官員希望美國同意對第一階段貿易協議做出一定靈活調整。但美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer)的發言人於2月3日回應稱，華盛頓方面尚未收到中方任何關於修改中美第一階段貿易協議中有關中方採購承諾的要求。