【武漢肺炎】普京再表態：俄羅斯將全力支持中國

武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情爆發，目前疫情都發展形勢依然嚴峻。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）再度表態稱，俄國將盡全力支持中國對抗疫情。

普京再度表態稱，將全力支持中國抵抗疫情。（路透社）

俄羅斯衛星通訊社2月4日報道，俄總統普京在切列波韋茨市（Cherepovets）談到新型冠狀病毒的疫情。他稱「我很希望，我們的中國朋友將能擺脱這種困境。」

普京還表示，俄羅斯將盡全力支持抵抗新型冠狀病毒，各方都希望相關措施能夠儘早起效，也希望措施越有效越好。

此前，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）2月1日在與中國外長王毅通電話中提到，普京總統向習近平主席發出慰問電，表示俄羅斯全力支持中方抗擊疫情，願提供必要醫療物資援助，派防疫專家代表團赴華，開展聯合研製疫苗和抗疫藥物等合作。

中國外交部在2月4日例行記者會上，對於「據報道，俄羅斯近期可能遣返新型冠狀病毒肺炎患者。中俄是否就此進行了溝通？」的提問，中國外交部發言人回應表示，注意到2月3日晚俄政府領導人作出澄清，俄方將把本國境內的疫情患者完全治癒後，再由其自行做出去留決定。

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外交部證實「目前，俄境內確診的新冠肺炎患者共2名，均為中國公民。他們正接受俄方專業救治，情況良好，中方對此表示感謝。下一步，中方願繼續同包括俄方在內的國際社會開展密切協作，共同應對疫情。」