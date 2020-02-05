武漢肺炎｜士多免費派發5,000個韓國製口罩 即睇地點及詳情!

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武漢肺炎疫情越趨嚴峻，市面上的口罩糧食統統被搶購一空。在一罩難求的情況下，不少人只能多次重用同一口罩，全無裝備的亦絕非罕見，當中有為數不少更是不懂上網購物的長者。本地網上超市「士多」（Ztore.com）亦將於今天（２月５日）早上，於本港三個地點免費派發韓國製口罩予65歲或以上長者。

士多（Ztore.com）買手是次採購到的口罩為韓國製，由韓國食品及藥物管理局 （Ministry of Food and Drug Safety）指定的標準口罩KF94，有效濾除空氣中達94%的0.4微米微細懸浮粒子，可防傳染性疾病。獨立包裝，衛生安全，數量合共5,000個。

韓國製KF94口罩（圖片來源：士多）

▼口罩派發詳情▼

免費口罩派發數量：5,000個（分3個地點派發，每地點約派1,666個。）

派發時間：2月5日（星期三）早上10:30開始，派完即止

派發對象：1954年12月31日或之前出生，持香港永久居民身份證人士（需出示身份證正本領取）

數量：每人限取3個韓國製KF94口罩*

▼免費派發地點▼

地點一：葵涌梨木樹邨（和宜合道康樹樓及梨木樹商場交界空地，近商場外轉角位）

地點二：南昌富昌邨（深旺道富昌商場外，房委會標誌前）

地點三：屯門寶田邨（良運街青田遊樂場，近建生站建生社區會堂）