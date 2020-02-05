美國總統特朗普發表年度國情咨文　強調經濟強勁

美國總統特朗普（Donald Trump）2月4日在眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的邀請下，在彈劾審訊表決的前一日到國會發表年度國情咨文。特朗普的國情咨文以「偉大美國回歸」為主題，並形容美國比起以往更加強大。

特朗普在國情咨文標榜美國強勁的經濟，包括低失業率，並強調如何協助藍領工人和中產人士。他也特別提到任內談判的貿易協議，包括與中國的第一階段貿易協議和上月簽署的《美國—墨西哥—加拿大協定》。

特朗普指，中美貿易協議將保障美國工人，保護知識產權，為庫房帶來數十億美元，並為美國製造和發展的產品打開龐大的新市場。他表示，過去數十年，中國佔美國便宜，但已經改變，形容現時與中國包括國家主席習近平的關係是有史以來最好。

特朗普於參議院表決彈劾條款前一日發表國情咨文。民主黨眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和普雷斯利（Ayanna Pressley）同時杯葛特朗普的國情咨文演說。奧卡西奧科爾特斯指，「不會因為自己出席這場盛事，就正常化川普的非法行為和顛覆憲法之舉。」

佩洛西向特朗普伸出友誼之手，但對方未有領情。（美聯社）

美國《國會山報》（The Hill）1月31日報道，一名政府高級官員對記者表示，特朗普國情咨文的演講主題是「偉大美國回歸」，他將在講話中提出一種「不懈的、樂觀的願景」。

這位官員表示，特朗普將鼓勵國會與自己合作，建造包容的經濟，並會形容在這種經濟中，貧窮的人也能很快獲得收益，各種人等都在尋覓新機會。

報道稱，特朗普的演講重點是美國的經濟利益及政府在醫療保健、移民和國家安全方面的政策。此外，特朗普還打算重點關注美國家庭的需求，解決影響美國人生活質量的問題。