【武漢疫情】習近平要推遲訪問？　日本政府稱現階段不打算延期

武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在全球愈演愈烈，日本傳出有關中國國家主席習近平是否能按原計劃4月訪問日本的猜測，日本政府2月5日稱，現階段日方不打算請求延期。

路透社報道，日本官房長官菅義偉在2月5日上午的記者會表示，日方不打算請求延期。受新型肺炎影響，外界猜測習近平或推遲2020年春天對日本的國事訪問，但菅義偉多次強調目前仍在按計劃進行訪問的準備工作。

此外，菅義偉還否定了關於原定於近日舉行的日中財務對話推遲的報道，他說「關於事務層面的商議，目前舉行日期尚未定下，因此也不存在推遲一說。」

中國國家主席習近平原定2020年春天對日本進行國事訪問，但一場突如其來的肺炎疫情為這一出訪計劃添上變數。（AP）

共同社2月5日引述多名外交消息人士報道，日本和中國兩國政府原計劃本月中旬，在北京召開為習近平作為國賓訪日做準備的會議，但已經決定延期開會。有關海洋問題的事務磋商也決定延期。

不過，中國外交部發言人在2月3日的記者會上就習近平訪日，強調「中日雙方應繼續共同努力」。菅義偉也在2月4日的記者會上表示「將按計劃鄭重推進準備工作」。

另據共同社2月2日報道，中國外交部2月1日通過書面回答共同社的採訪稱，將繼續與日方為預定今春的習近平作為國賓訪日做準備，認為新型肺炎疫情蔓延和日方受此影響採取的入境限制等措施不會影響訪日計劃。