【武漢肺炎】疫情持續　或推遲習近平訪問日韓行程

隨着新型冠狀病毒感染人數持續增加，韓國媒體認為中國國家主席習近平2020年上半年訪問韓日的計劃將受到影響。

中國國務院總理李克強於2020年1月27日前往湖北武漢考察指導新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作。（新華社）

韓聯社2月4日報道，儘管目前習近平訪韓計劃沒有任何變動迹象，但若3月舉行的兩會（全國人民代表大會和全國人民政治協商會議）延期舉行，訪韓計劃將不可避免地受到影響。

北京消息人士4日透露，中國政府針對新型冠狀病毒感染肺炎疫情成立以國務院總理李克強為組長的領導小組，全力應對此次武漢疫情。

韓聯社分析，此舉可能是為了在2月末前成功阻止新型冠狀病毒進一步擴散，確保3月兩會如期舉行，從而穩定中國內部不安情緒。若兩會日程因武漢疫情推遲召開，習近平訪問韓日的日程將會再次調整。

報道指出，中國政府曾在2019年12月韓國總統文在寅訪華期間表明習近平將於2020年上半年訪韓，目前韓中兩國正在密切協調相關日程。此前韓國媒體曾推測習近平有可能在3月末或4月初訪韓。

韓國《亞洲經濟》2月4日報道，據消息人士透露，中國政府目前正在全力推進新型冠狀病毒防疫工作。從目前的情況來看，很難推測習近平的外交日程。

日本《產經新聞》2月3日報道也認為，武漢疫情將對中國的外交和政治日程產生重大影響，習近平4月初訪日計劃將會推遲。

中國外交部對此表示，中方願與日方保持密切聯繫，為順利推進重要外交議題和日程繼續同日方合作。中國外交部尚未對習近平訪韓日程推遲一事做出回應。