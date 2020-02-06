【鑽石公主號】3700名乘客續隔離　郵輪派數獨又安排「放風」時間

曾接載本港一名新型冠狀病毒肺炎確診者的郵輪「鑽石公主號」，目前仍停泊在日本橫濱大黑碼頭附近，船上約3700人都需接受檢疫並隔離14天，船上有約470名香港人。 乘客在漫長的隔離日子中留在房內，無法自由活動，不少人都大呼「好悶」。船公司也因此作出一些安排，包括派發數獨題目等遊戲、安排「放風」時間等。

鑽石公主號：鑽石公主號：穿上防疫裝備的人員在船上工作。（AP）

乘客無自由、失自由

在隔離期間，不少乘客都抱怨無法自由活動，需留在各自房間等待送餐。乘客若房間有露台及窗戶，仍可看看大海，享受日光浴並呼吸新鮮空氣，但無窗戶的旅客就只能在房內發呆、看電視或電影，或是用緩慢的WiFi上網。

鑽石公主號：有乘客在露台開心與岸上記者揮手，無戴防口罩的他們看來相當精神（AFP）

船上娛樂節目如森巴舞等取消，賭場亦關閉，有人形容就似是遭鎖在衣櫃般苦悶，也有英國旅客形容是「流動監獄」（floating prison）。

有度蜜月旅行的新婚夫婦形容，他們基本上被當成囚犯般對待，只能依靠上網及其他乘客的消息，來了解發生什麼事。

鑽石公主號：乘客獲派數獨及啤牌解悶（Twitter@daxa_tw）

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船公司派數獨又容許「放風」

有乘客就比較寬容，認為並不是很無聊。彭博社報道，來自香港的陳女士指出，自己有時會扭氣球，有時會唱歌，有時就在房間內聊天。

在社交網站Twitter上，有乘客上載船公司2月6日早上的公告，指會分發口罩、床單及毛巾等用品，又承諾提升WiFi速度及電影數量。有乘客讚揚公司反應迅速，也有乘客上載圖片，顯示船公司更派發數獨、啤牌等供乘客解悶。

船公司又在公告指出，會與日本相關部門溝通，為房間無窗戶或露台的乘客，爭取分批到甲板呼吸新鮮空氣。當日下午，有乘客在Twitter上稱，乘客將獲安排「放風」30分鐘，並指房間無窗戶的旅客會優先。