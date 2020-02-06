【武漢肺炎】美媒文章指中國是真正亞洲病夫　中方：傲慢與偏見

在武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情持續之際，美國《華爾街日報》刊登一篇專欄文章，標題稱中國是真正的亞洲病夫，中國外交部對此強烈不滿。

外交部：作者應為傲慢、偏見和無知感羞愧

中國外交部發言人華春瑩2月6日在網上記者會上回應說：「這位叫作米德（Walter Russell Mead）的作者，你應該為自己的言論、你的傲慢、偏見和無知感到羞愧。」

華春瑩之後稱，根據美國疾病控制與預防中心1月底公布的報告，2019年至2020年美國流感季已經導致1900萬人感染，至少1萬人死亡，她稱「對比這次中國肺炎疫情的實際情況，請問米德先生，你又作何評論呢？」

米德是哈德遜研究所（Hudson Institute）的學者、巴德學院（Bard College）教授以及《華爾街日報》的專欄作家。他2月3日在《華爾街日報》刊發的這篇題為《中國是真正的亞洲病夫》的文章稱，中國這個巨人這周變得很謙遜，明顯是因一種源自蝙蝠的病毒而起。

文章稱，按照預測人士估計，新型冠狀病毒疫情最有可能造成的經濟後果是中國經濟增速在第一季度出現短暫而急劇的下降，之後隨着疫情消退會恢復。但最重要的長期結果似乎是加劇了全球企業將供應鏈「去中國化」的趨勢。

文章說，中國的實力雖然令人印象深刻，但仍然脆弱，更致命的病毒或金融市場的危機傳染可能隨時改變中國的經濟和政治前景。