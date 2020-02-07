【武漢肺炎．2.7疫情】鑽石公主號多41人確診　英德意再增病例

武漢肺炎疫情持續。多個國家或地區都在收緊檢疫措施與入境管制之際，錄得入境公民確診感染新型冠狀病毒。本文繼續為您跟進疫情最新情況。

【亞太】

日本：厚生勞動省2月7日表示，停泊在橫濱大黑碼頭的郵輪「鑽石公主號」再多41人感染新型肺炎，船上確診病例累計有61宗。日本全國累積確診病例個案上升至86宗。

韓國：韓國2月7日宣布新增一宗確診病例，累計確診病例增至24宗。

韓國6日宣布新增4宗確診病例，其中3例相信是當地的人傳人個案。患者分別為41歲韓國女子、59歲韓國女子、46歲韓國男子和58歲中國女子。3名韓國患者為早前確診患者的家屬或接觸者。中國患者則在1月23日抵達韓國旅遊。

新加坡：新加坡衛生部2月6日表示，再多2名新加坡人確診感染。其中一名41歲患者最近沒有到中國旅遊，而且似乎與之前確診個案沒有關連。另一宗個案患者27歲。 該國目前累計個案達30宗，當中11人是新加坡人。

新加坡5日宣布新增4宗確診病例。其中兩名患者為4日確診28歲女患者的家人，分別為45歲的新加坡丈夫和6個月大的男嬰。女患者於專門接待中國旅客的永泰行工作。另一名患者為40歲新加坡男子，早前確診的妻子為帶團到永泰行的導遊。第4名患者是42歲的中國女子，1月21日從武漢前往新加坡。

馬來西亞：馬來西亞衛生部長祖基菲里（Dzulkefly Ahmad）2月7日表示，該國確診多一宗感染個案。患者是59歲來自武漢的女遊客，她1月21日經新加坡進入馬來西亞新山 （Johor Bahru），並在26日開始發燒。

馬來西亞6日確診首宗本地感染個案。患者為40歲馬來西亞女子，1月23日回鄉與兄長慶祝農曆新年。女患者2月1日發燒和喉嚨痛，4日開始咳嗽。女患者的兄長曾到新加坡出席會議，後來確診新型肺炎。

另一名新確診患者為來自武漢的37歲中國女遊客。女患者1月25日和母親以及3名朋友抵達馬來西亞，2月1日因為輕微發燒求醫。目前累計有14宗病例。

馬來西亞5日宣布，兩名從武漢撤走的馬來西亞人確診患有武漢肺炎。患者分別為45歲男子和9歲的兒子，目前於森美蘭州（Negeri Sembilan）芙蓉（Seremban）留醫。

郵輪「鑽石公主號」目前停泊在橫濱大黑碼頭，船上3700人需要隔離14日。（美聯社）

菲律賓：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。這宗個案的患者為一名60歲的中國女子，她1月20日從武漢出發，經香港前往宿霧（Cebu）。

泰國：泰國衛生部2月4日宣布，再增6宗確診個案，包括4名泰國公民及2名中國公民。4名患病泰國公民包括一對曾到訪日本的夫婦，以及2名曾接載中國遊客的司機。泰國目前的確診個案累積至25宗。

越南：越南衞生部2月6日晚上宣布，再出現2宗確診感染個案，累計個案增至12宗。兩名患者是母女關係，分別49歲和16歲。她們一位家人在1月17日從武漢乘包機回國的其中一人，其後確診感染。

越南2月4日出現2宗確診個案，累計個案達10宗。據當地衛生部4日消息，最新患者來自越南永富省（Vinh Phuc）北部，他是一名在武漢工作後回國的確診者的親友。

第9宗確診個案的患者是30歲的男子。他是8位從武漢乘坐包機回越南的其中一位乘客，8人當中有4人早前確診染病。

印度：印度2月3日確診第3宗感染個案。喀拉拉邦（Kerala）衛生部長莎伊拉賈（KK Shailaja）証實消息，並指第3宗個案是在喀拉拉邦確診，患者正在加瑟勒戈德縣（Kasaragod）的地區醫院接受治療，目前情況穩定。患者是最近從武漢回國的學生。

印度第一宗確診個案的患者1月30日確診，她是一名在武漢大學讀醫的女學生。第二宗個案的患者1月24日由中國抵達當地，在2月2日確診，目前情況穩定，已被隔離。

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澳洲：昆士蘭省（Queensland）2月6日新增一宗確診病例。患者為37歲中國女子，同行旅行團的4名遊客早前已經確診患病。全國累計有15宗病例。

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【北美】

美國：美國威斯康星州確診首宗病例，全國確診病例增至12宗。患者為成人男子，曾前往北京。

加拿大：卑詩省（British Columbia）2月6日新增兩宗新型冠狀病毒「推定」個案，即初步確診病例。首席醫療衛生官亨利（Bonnie Henry）表示，兩名患者為30多歲的一男一女，是來自湖北省的遊客，曾接觸4日確診的50多歲女子患者。如果正式確診，加拿大累計病例將增至7宗。

【歐洲】

意大利：衛生部門2月6日證實新增一宗確診病例。患者為34歲意大利男子，3日乘坐空軍專機從武漢返國，之後於羅馬附近的軍事設施接受隔離。經檢測後列為疑似病例，轉送羅馬的傳染病醫院。意大利累計有3宗確診病例，其中2名患者為中國遊客。

意大利羅馬街頭的壁畫呼籲民眾面對疫情要好好保護自己。（美聯社）

德國：巴伐利亞州衞生部2月6日表示，州內再多1人確診新型冠狀病毒肺炎。女患者的丈夫為汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）員工，丈夫和兩名子女早前已經確診患病。德國累計有13宗確診病例。

英國：英國2月6日新增一宗確診病例。患者為英國人。英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）指，患者於亞洲感染新型肺炎，但並非在中國染病。英國廣播公司（BBC）報道，相信患者於新加坡感染新型冠狀病毒。

英國累計有3宗確診病例。早前中國籍患者來自同一個家庭，其中一人是約克大學（York Unversity）學生。

比利時：比利時衛生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

衛生部門指出，這9人全部在首都布魯塞爾（Brussels）的軍方醫院進行一連串檢驗，其中8人對新型冠狀病毒的檢測呈陰性。

工作人員在匈牙利布達佩斯的機場進行消毒。（美聯社）

【中東】

阿聯酋：阿聯酋2月1日晚上確診第5宗新型冠狀病毒感染病例，患者是來自武漢的中國男子，目前情況穩定。阿聯酋1月29日出現首批確診個案，患者是來自武漢的家庭，共有4人感染。衛生部指，患者情況穩定。

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