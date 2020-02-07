【武漢肺炎】郵輪「鑽石公主號」再多41人確診　患者總數增至61人

郵輪「鑽石公主號」曾接載香港一名新型冠狀病毒肺炎確診個案患者。日本厚生勞動省2月7日表示，目前停泊在橫濱大黑碼頭的「鑽石公主號」再多41人確診感染新型肺炎。連同早前確診的20人，「鑽石公主號」共有61人確診。

「鑽石公主號」船上所有人需要接受隔離，郵輪2月6日靠岸補給。（美聯社）

厚生勞動省指，41名新確診的患者中，有10人是日本人。新確診的患者將送往東京、埼玉、千葉、神奈川、靜岡的醫療機構。厚生勞動相加藤勝信表示，考慮對郵輪上其他中老年人、長期病患者以及確診患者的密切接觸者，進行病毒檢測。

加藤指，由於郵輪的乘客未登陸日本，因此不會將61名新型冠狀病毒感染者包括於國內感染人數中。除了船上61名患者外，日本全國目前累計有25宗確診病例。

厚生勞動省3日開始對船上3700名乘客及船員進行身體檢查，並對其中273名出現發燒等症狀者或與他們有密切接觸的人士抽取樣本，作進一步化驗。在5日公布確診的10個病例中，3人來自香港，6日再發現多10人確診染病。

厚生勞動省6日指出，當日確診10宗最新個案中，沒有人與在香港下船後對新型病毒呈陽性反應的香港男性患者有過密切接觸。這10人包括4名日本人、2名美國人、2名加拿大人、1名新西蘭人和1名台灣人，全部人都是乘客，年齡介乎50至70歲。