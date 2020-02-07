特朗普發表「勝利演說」　稱將來或再面對彈劾風波

美國參議院2月5日裁定總統特朗普（Donald Trump）在彈劾醜聞無罪後，他6日在白宮發表「勝利演說」，大肆抨擊企圖令他下台的人。

「彈劾門」結束後，特朗普2月6日在白宮發表「勝利演說」，意氣風發。（AP）

特朗普在白宮東翼辦公室向眾多官員及共和黨國會議員發表演說，感謝他們的支持及在彈劾聆訊的貢獻。他手持一份印有「特朗普無罪」為標題的《華盛頓郵報》，並表示「自己一生曾犯錯，但會認錯，不過這就是結果」。

他批評這個長達22個月的政治風暴是「邪惡和腐敗」，並稱不應再在其他總統身上發生。特朗普指，自己的經歷猶如地獄及不公，強調在事件中沒做錯，並形容共和黨從今次事件中更加團結，有利自己在11月爭取連任的選情。他亦估計將來或可能再面對彈劾威脅。

特朗普在演說及同日較早時舉行的年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）上連番抨擊眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、在彈劾表決濫權條款投下「定罪」票的共和黨資深參議員羅姆尼（Mitt Romney），稱不喜歡人們以信仰作為明知故犯的開脫理由，又質疑佩洛西是否真的會為他人禱告。

佩洛西在早餐會後回應特朗普的言論，批評他在如此場合發表這種言論是非常不當，並認為他對信仰和禱告一無所知。