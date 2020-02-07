【武漢肺炎】美財長姆努欽預期　中國維持履行增購承諾

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）於2020年2月6日接受霍士商業新聞台（Fox Business）採訪時表示，他預期即使中國爆發「武漢肺炎」疫情，都預期中國維持其增加購買美國貨品的承諾。 參照此前美國白宮國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）的表態，可以看出白宮和財政部對中國新型冠狀病毒感染肺炎事件出現後中方能否履行協議的觀察出現分歧。

2020年1月5日，中美第一階段貿易協議正式簽署。圖為中國國務院副總理劉鶴（左）在簽字儀式上與美國總統特朗普（Donald Trump）握手。（Reuters）

姆努欽於2月6日在《瑪麗亞・巴蒂羅莫周日早間期貨》（Mornings with Maria）節目中表示，「基於現在資料，我不預期他們在履行其承諾方面會有任何問題。

他在訪問中亦淡化外界對於疫情爆發可能影響全球供應針的憂慮。他說美國情況未看到重大問題。他說：「此刻我們未看到有關供應鏈的大問題，但這又是我們非常小心地監察的事情。」



值得注意的是，姆努欽這段講話同庫德洛的說法有出入。庫德洛4日在《瑪麗亞・巴蒂羅莫週日早間期貨》節目（Mornings with Maria）接受訪問，他說：「第一階段貿易協議、來自貿易協議的出口繁榮真的需更長時間實現，這是因為那中國病毒（編按：庫德洛指的是「2019 新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。另一方面，北美貿易協議——美國—墨西哥—加拿大協定（USMCA）將會解鎖巨額投鳶……生產商會非常受惠。」

可以看出，美國白宮和財政部對新型冠狀病毒感染疫情是否影響中方履行協議的觀測出現了分歧。

韓國edaily新聞網站2月7日報道分析稱，姆努欽作為同中方進行貿易談判並達成協議的代表，此番發言是為向中方施壓。