【武漢肺炎】日本證鑽石公主號郵輪最少10人中招　3乘客為香港人

早前香港一名新型冠狀病毒肺炎確診個案患者曾乘搭的郵輪「鑽石公主號」，日本當局2月3日對船上人士進行檢疫，厚生勞動省5日指，船上有10人對檢測結果呈陽性反應。

朝日新聞報道，「鑽石公主號」停泊在橫濱大黑碼頭後，厚生勞動省對船上3700名乘客及船員進行身體檢查，並對其中273名出現發熱等症狀者或與他們有密切接觸的人士抽取樣本，作進一步化驗，目前有31人的結果出爐，證實有10人受到感染。當局正準備安排他們到陸上接受治療。

郵輪上檢測出對病毒呈陽性反應的3人為日籍人士，分別是50多歲和60多歲女性，以及60多歲男性。鑽石公主號郵輪亦確認，其餘確診的7人，包括3名香港人、2名澳洲、1名美國人及1名菲律賓船員。船上3700名乘客及船員將被隔離檢疫10至14天。

郵輪停靠那霸期間已經接受檢疫，再次進行檢疫的做法實屬罕見。郵輪原定4日傍晚離開橫濱港，目前已經押後至5日以後。郵輪的運營公司Carnival Japan指，郵輪1月20日從橫濱啟程後22日停靠鹿兒島，25日抵達香港。之後駛往越南、台灣，2月1日停靠那霸，再抵達橫濱。

香港衞生署1日公布一宗確診新型肺炎個案，患者是80歲男病人，與兩個女兒於1月17日乘飛機前往日本東京，1月20日於橫濱啟航登上「鑽石公主號」，1月25日抵香港啟德碼頭。衞生署資料顯示，病人於1月19日出現咳嗽，11日後、1月30日發燒，同日求診。