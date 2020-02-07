路透社：中國手機巨頭聯手行動　挑戰Google Play商店地位

路透社2月6日引述消息人士報道，中國的小米、華為、Oppo和Vivo四間手機巨頭正聯手創建一個平台，讓中國以外的開發者可以同時將應用程式上傳到他們所有的應用程式商店。有分析員指，此舉或旨在挑戰Google Play商店的主導地位。

中國華為公司在被美國列入實體清單後，智能手機等業務面臨不小的困難，正積極準備替代計劃。（Reuters）

有關平台被稱為「全球開發者服務聯盟」（Global Developer Service Alliance，GDSA），四間公司目前正在解決當中的問題。知情人士透露，平台旨在讓遊戲、音樂、電影和其他應用程式的開發者更容易在海外市場推廣自己的應用程式。

消息人士稱，「全球開發者服務聯盟」最初的目標是在3月啟動，但尚不清楚近期的新型冠狀病毒疫情將如何影響計劃。平台最初將覆蓋9個「地區」，包括印度、印尼和俄羅斯。

華為、Oppo和Vivo拒絕就上述消息置評。小米發言人否認華為有參與，並指「全球開發者服務聯盟」只是為了方便開發者同時將應用程式上傳到小米、Oppo和Vivo的應用程式商店，服務和Google Play商店之間沒有競爭利益。