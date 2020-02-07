【武漢肺炎】世衛稱疫情密集爆發中　預測個案宗數是言之過早

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案持續在中國及一些地方持續增加，新增確診個案何時「見頂」成為多個國家、國際機構及民眾關心的事。世界衛生組織（World Health Organization，WHO）2月6日指出，疫情目前仍處於密集爆發的階段，現在預測與疫情相關的數字還是言之過早。

新型冠狀病毒肺炎持續擴散，圖為2月7日，一名乘客在抵達香港國際機場時接受體溫檢測。（Reuters）

儘管有不少學者預測疫情高峰期，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山亦認為，疫情高峰在未來10日到2周左右出現。在美聯社2月5日的報道中，曾帶領世衛應對沙士的專家海曼（David Heymann）指出現在預測疫情高峰期仍然言之過早，但病例看上去仍在增加。

世衛組織突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）在日內瓦出席的新聞簡報會時表示：「對於個案數字的預測仍是言之過早。我們仍然處於一個密集的疫情爆發之中，而我們在做預測時要非常小心。」他補說，湖北的新個案雖有所增加，但世衛觀察到在中國其他地方如香港及台灣有「相對穩定的數字」。

瑞安指出2月6日有3722新個案，低於前一天的3925新個案。他說每日累積數字增加，但與2月5日比較，實際數字真的減少，「而這意味任何事嗎？嗯，至少它（疫情）不是朝壞的方向走。」不過他也說，由於病毒傳播的變化周期，「我們可能在未來數天看到（個案宗數）增加。」他說，個案數字仍是「一大憂慮」。