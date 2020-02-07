【武漢肺炎】習近平和特朗普通電話　中方有信心戰勝疫情

新華社報道，中國國家主席習近平2月7日上午應約同美國總統特朗普（Donald Trump）通電話。習近平指，中方有信心戰勝疫情。

在武漢臨時醫院內，醫護人員身穿全套防護裝備。（美聯社）

習近平強調，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府和人民全力以赴抗擊疫情。我們全國動員、全面部署、快速反應，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，打響了一場疫情防控的人民戰爭。有關工作正在逐步取得成效，我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。

習近平指出，中方不僅維護中國人民生命安全和身體健康，也維護世界人民生命安全和身體健康。我們本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及美國在內的有關國家和地區作了通報，並邀請世衛組織等相關專家前往武漢實地考察。中國是這次疫情防控的第一線。我們及時採取果斷有力措施，得到世衛組織及許多國家充分肯定和高度評價。

習近平指出，中美就疫情防控保持着溝通。我讚賞總統先生多次積極評價中方防控工作，感謝美國社會各界提供物資捐助。流行性疾病需要各國合力應對。當前疫情防控處於關鍵階段。世衛組織從專業角度多次呼籲，所有國家不要過度反應。希望美方冷靜評估疫情，合理制定並調整應對舉措。中美雙方可保持溝通，加強協調，共同防控疫情。

特朗普表示，美國全力支持中國抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情，願派遣專家前往中國，並以其他各種方式向中方提供援助。中方在極短時間內就建成專門的收治醫院，令人印象深刻，這充分展示了中方出色的組織和應對能力。相信在習近平主席領導下，中國人民毫無疑問一定能夠取得抗擊疫情的勝利。美方對中國經濟的發展抱有信心。美方將本着冷靜態度看待和應對疫情，願通過雙邊和世衛組織渠道同中方保持溝通合作。

習近平強調，中美雙方不久前簽署了第一階段經貿協議。中美達成這樣的協議有利於中國，有利於美國，有利於世界和平繁榮。這充分說明，儘管中美存在一些分歧，但只要雙方本着平等和相互尊重精神，總能通過對話磋商找到彼此都能接受的解決辦法。希望美方同中方相向而行，認真落實兩國元首達成的共識，堅持協調、合作、穩定的總基調，推動中美關係在新的一年沿着正確軌道向前發展。

特朗普表示，美國願同中方一道努力落實好協議，共同推進兩國關係。

兩國元首同意，繼續通過各種方式保持密切溝通。