【武漢肺炎】新加坡抗疫警戒級別升至第二高：預備有廣泛社區傳播

新加坡2月7日公布有3宗與之前個案無連繫或是沒有曾往中國紀錄的「確診個案」，該國將抗疫警戒水平從黃色升級到第二高的橙色。橙色是顯示疾病是嚴重以及容易人傳人。橙色級別僅次於紅色，後者在警報系統級別最高——顯示疾病廣泛傳播。 新加坡在2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS，俗稱「沙士」）疫情爆發期間，亦曾將該國「疾病暴發應對系統」（Disease Outbreak Response System Condition，簡稱DORSCON）升至橙色。

新型冠狀病毒肺炎持續擴散至全球。圖為2月2日，一名戴着口罩的小童在倫敦街頭經過。（Getty）

新加坡3宗新增確診個案中，有一人是英國中年男子。他曾前往新加坡出席會議。這是英國第三宗確診個案，以及首次有公民在中國以外地方感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV)）。

新加坡衞生部門官員稱，這些個案跟之前境內確診個案無關連，亦沒有曾往中國旅遊的紀錄。然而英國男子受感染的個案與其在新加坡君悅酒店（Grand Hyatt Singapore）出席商務會議有關。新加坡迄今有33宗確診個案。



部門在一份聲明中指出：「由於現在有一些本地個案與之前的個案或前往中國的旅行史沒任何連繫，我們已加強風險評估。」部門在一份聲明中建議，企業取消或推遲不必要的活動，並應為廣泛的傳播社區做好準備。