【李文亮去世】崔天凱稱感到難過　強調中方鼓勵說真話

最早就武漢新型冠狀病毒疫情發出警告的醫生李文亮2月7日逝世，他當初的警告沒有引起武漢當局重視，他的逝世點燃了民間積攢的怒火。中國駐美大使崔天凱2月6日接受電視台訪問時，被問到有關李文亮的問題。

中國駐美大使崔天凱接受美國全國公共廣播電視公司（PBS）「新聞一小時」節目（NewsHour）著名主持人伍德拉夫（Judy Woodruff）採訪時，就中方抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情等介紹情況和立場。

崔天凱：感激李文亮的貢獻

他被問到李文亮生前曾因「散佈干擾社會秩序的虛假信息」而被要求簽署悔過書，這是否嚴重錯誤時，崔天凱說，人們一開始對這種全新病毒沒有了解，需要經過一個測試和確認的階段才能加深對它的認知。他稱，李文亮是一名盡心盡職的醫生，為他的去世感到難過，感激他為抗擊疫情所做的貢獻。

崔天凱：政府沒有對人民隱瞞事實

他又被追問中國政府是否不希望聽到壞消息、人們是否會因為說出真相受到懲罰時，崔天凱回答稱，中國政府沒有對人民隱瞞事實，故此每天都能看到確診人數在增多的數據，同時也看到治癒人數遠高於死亡人數，他認為這令人鼓舞，但還遠遠不夠。

崔天凱：我們鼓勵說真話

崔天凱強調「我們鼓勵說真話」，他稱，或許一開始不是每個人都能理解和認可這些說真話的人，這種情況在任何地方都有可能發生，但提倡人們說出實情、直面挑戰，他稱不說真話、不敢面對挑戰者才會受到懲罰。

武漢中心醫院2月7日凌晨在微博上發佈消息稱，該院眼科醫生李文亮，在對抗新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，經全力搶救無效，於2020年2月7日凌晨2時58分去世，對此深表痛惜和哀悼。

在這次疫情初期，李文亮和其他7人曾發出過警告，但之後8人卻遭武漢警方傳喚，並遭到訓誡，武漢警方批評他們造謠。

李文亮的逝世在中國民間引發了強烈的反響，在社交媒體的貼文中，很多人表達了對政府官員的失望。許多人認為，儘管有明確證據表明存在疫情，但政府官員沒有足夠迅速地應對。