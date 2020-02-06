【武漢肺炎】公幹期間染病可否獲保障？　即睇商用旅遊保險12問

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情由中國爆發，目前已經蔓延至超過20個國家。中國至今累積確診個案更達2.8萬宗，死亡人數超過500人。在這個情況下，如果打工仔因工作需要到內地或其他國家公幹，定必有很多疑慮。 MoneyHero高級業務發展經理衛兆佳（Anthony）將於下文解答與武漢肺炎相關的公幹與保險相關的問題。

武漢肺炎旅遊保險12問（按圖了解）

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1. 如在武漢肺炎疫情期間到內地公幹，並染上新型冠狀病毒，需在醫院接受治療，商務旅遊保險會賠償嗎？還會有哪些保障？

答：一般而言，於外地確認患病，應先在當地醫院求醫，並於出院時保留所有醫療報告、證明文件及收據等，以便回港後申索。不過必需留意個別保險公司已經宣佈於特定日期後，用於特定目地所購買的保單不會保障因新型冠狀病毒所引致有關的醫療費用。

2. 如員工計劃前往內地，出發後才買商務旅遊保險會否獲保障？

答：旅遊保險越早買越好，一般來說在出發前3個月便可購買。如果離境後才購買旅遊保險，保險公司不會承認或接納其申請。因此，於確認出發和回程日期後就應盡早購買旅遊保險。不過，若前往地區已宣佈為疫區或港府宣佈為傳染病後才買保險，保險公司便不會作出賠償。

3. 如現時想取消公幹行程（任何目的地），員工可以要求取消商務旅遊保險及退回保費嗎？

答：一般而言，有關保險一經批核不可取消，已繳保費不能退回，但有個別保險公司或會作出酌情處理。惟必需留意，由於商務旅遊保險費用由員工所屬公司支付，故此即使保險公司退回保費，也只會退回給公司而非員工。

4. 假設公幹目的地拒絕港人入境，商務旅遊保險又會否提供旅程取消賠償？

答：如果純粹因為目的地國家政府預防疫情而宣佈拒絕港人入境，一般旅遊保險計劃不會提供保障。雖然旅行保險不理賠，但有部份航空公司允許顧客免費改簽及退票，酒店也有可能提供更改時間或退款的選擇，詳情可向有關方面查詢。

5. 公幹目的地停止向港人發簽證，員工/公司又早已買了機票及預訂酒店，商務旅遊保險又賠不賠？

答：如果旅遊目的地的政府純粹是因為防範疫情而不發簽證，保險公司是不會提供取消行程保障。而旅行社、航空公司及酒店有可能提供更改時間或退款的選擇，詳情請向有關方面查詢。

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6. 如因當地疫情而滯留，保險又保不保？

答：需視乎滯留原因，如果當地純粹為了防範疫情而宣布「禁飛」而導致滯留，該原因不在保障範圍之內。

7. 如果要住院，但身上又不夠錢繳付入院按金可以怎辦？

答：大多數的旅行保險中的緊急支援服務，都有包括入院保證金。緊急時可以致電全球緊急支援服務24小時熱線電話，聯絡保險公司安排。

8. 若員工一個人返大陸，但染上傳染病需要在內地住院治療，可以安排香港家人來探訪嗎？

答：受保人如果於當地住院（一般至少7天），屬嚴重疾病的話，一般而言保險公司可以提供一名親友／直屬家屬之合理交通及住宿費用，讓其前往探望及照料受保人。詳情需視乎各間保險公司之安排。但需要注意有關傳染病或嚴重病症的隔離安排，詳情需視乎個別情況。

MoneyHero 高級業務發展經理衛兆佳表示，今次新型冠狀病毒，已有多間保險公司聲明於特定日期後購買的保險不會保障或賠償新型冠狀病毒所引致有關取消或提早結束旅程的損失。（受訪者授權提供）

9. 如果員工在內地感染嚴重疾病，想回香港接受治療，可以怎樣做？

答：一般而言，可致電保險公司的緊急救援熱線，而保險公司經醫療評估後，認為適宜將受保人送返香港治療，可安排最合適的醫療運送方法。以上情況適用於一般疾病，如屬高傳染性的疾病，有可能需於當地隔離，或視乎當地措施而定。

10. 假如員工在內地受到感染，但返到香港才覺得不舒服或發病，保險又會否賠償？

答：如屬一般疾病，保險公司通常要求受保人需要在當地接受首次治療，然後回港後連續90天內之覆診費用則屬保障範圍之內。需留意的是，個別保險公司已經發出最新聲明，於特定日期後購買的保險，如目的地為中國大陸，便不會保障因武漢肺炎所引致的任何損失。大家於購買保險之前，需留意有關保險公司公佈之最新安排。

11. 如果在內地公幹途中，擔憂染病想提早結束行程，保險又賠不賠？

答：若因內地突然爆發疫情而提早結束行程，部分保險計劃容許受保人可以獲得賠償，但有關「傳染病」的定義，受保人可致電保險公司查詢為準。至於今次的新型冠狀病毒，已有多間保險公司聲明於特定日期後購買的保險不會保障或賠償新型冠狀病毒所引致有關取消或提早結束旅程的損失。

12. 同行的同事不幸染上傳染病，我想提早結束行程，有冇得賠？

答：受保人／旅伴病重，又因當地爆發大規模流行疾病，使受保人無法繼續原定受保旅程，受保人不能退回的交通或住宿費用亦可獲得賠償。同上，如涉及新型冠狀病毒，或目的地為中國大陸，個別保險公司不會保障於特定日期後購買的保單。

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